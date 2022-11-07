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Россия договорилась о баллистических ракетах с Ираном и продумала путь для них – ГУР

Елена РощинаПонедельник, 7 ноября 2022, 14:31
Вадим Скибицкий, фото ГУР

Украинским властям известно о планах России приобрести у Ирана баллистические ракеты "Fateh-110" и "Zolfaghar" и доставить их воздушным путем в Крым и морским путем в российские порты на Каспии.

Источник: "The Economist" со ссылкой на заместителя руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге

Прямая речь Скибицкого: "Мы знаем, что соответствующие договоренности уже достигнуты".

Детали: Игнат тоже сказал, что Россия договорились не только о 2400 беспилотниках из Ирана, но и о баллистических ракетах.

"О баллистических ракетах тоже появилась информация, что Россия все же достигла договоренностей. Как именно они будут доставлены в Россию, уже не важно. Мы видим, что есть воздушное сообщение регулярное Москвы с Тегераном, так же Каспийское море...", – сказал он.

Игнат не смог уточнить, сколько Иран может поставить этих баллистических ракет, он переадресовал этот вопрос ГУР: "Вероятно, не нужно обнародовать сейчас эту информацию, она в определенных кабинетах есть". 

Прямая речь Игната: "Есть сам факт, что они будут, что это ракеты с дальностью 300 и 700 километров... Это новая угроза так же, как и "Shahed". На эти баллистические ракеты надо как-то реагировать, их надо уничтожать. Их надо уничтожать там, видимо, откуда их запускают, потому что с баллистикой у нас нет эффективных средств борьбы, кроме как уничтожения их физического еще на стадии запуска.

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Я думаю, что и высшее военное руководство, и наши партнеры уже над этим вопросом работают, ищут эффективные пути по противодействию этим новым угрозам".  

Детали: И Скибицкий, и Игнат констатируют, что Украина не имеет эффективной защиты от иранских ракет, которые поражают цели на гораздо более высоких скоростях, чем крылатые ракеты или беспилотники, или от аналогичных российских ракет "Искандер".

Скибицкий сказал "The Economist", что в октябре россияне запустили 25 "Искандеров". Украина смогла перехватить только три. Так же беззащитна Украина и перед гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", которые Россия установила на некоторых своих боевых самолетах.

Игнат на брифинге сказал, что Россия в последние дни не использовала ракеты "Искандер" – вероятно, из-за того, что уже использует неприкосновенный запас их.

"По оценкам Скибицкого, у России осталось всего 120 "Искандеров". Другие источники называют количество "Кинжалов" около 40. Однако, пополнив свои запасы за счет иранцев, Россия может удвоить свои атаки", – пишет "The Economist". 

Официальные лица в Киеве говорят, что Украина нуждается в оружии, способном сбивать баллистические ракеты, такие как американская система "Patriot". 

Они также хотят иметь ракеты большей дальности, такие как американские "ATACMS", которые они надеются использовать для нанесения ударов по командным центрам за сотни километров в тылу врага.

Темы: оружиеИранРосcиявойна
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