Из плена освобождены уже 30 защитников Змеиного, работа продолжается - омбудсмен

Из российского плена освобождены 30 военнослужащих с острова Змеиный, работа по освобождению остальных бойцов из российской неволи продолжается.

Источник: уполномоченный по правам человека Верховной Рады Дмитрий Лубинец в Facebook

Детали: Сообщается, что в стенах офиса омбудсмена состоялось общение с родными военных с острова Змеиный, которые сейчас находятся в плену, с участием представителей Координационного штаба и Государственной пограничной службы Украины.

Реклама:

Прямая речь Лубинца: "Во время встречи озвучили вопрос сложности возвращения из плена наших военных, ведь именно военные со Змеиного стали легендой этой войны...

Во время эмоционального общения представители различных ведомств рассказали о том, что из плена уже освободили 30 военнопленных с острова Змеиный. Также в плену еще остаются наши военные, которых мы обязательно освободим из российского плена.

Продолжаем и дальше нарабатывать механизмы сотрудничества с родственниками, совместно обсуждаем важные вопросы, касающиеся возвращения наших защитников".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Количество воинов со Змеиного, которые остаются в плену, омбудсмен не назвал. Лубинец отметил, чтобы родные, которые имеют любую информацию об украинских военнослужащих, сообщали об этом в компетентные органы.

Знать больше: "Битва за Змеиный. Героическая история: как Украина потеряла и вернула важнейший остров. Реконструкция"