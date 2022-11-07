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У Зеленского напомнили, при каких условиях Украина будет готова говорить с Кремлем

"Европейская правда"Понедельник, 7 ноября 2022, 17:13

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк напомнил, что Украина никогда полностью не отказывалась от переговоров с Россией, но есть четкое условие - вывод российских сил с территории Украины.

Как пишет "Европейская правда", комментарий об этом он опубликовал в своем Twitter.

"Важно: Украина никогда не отказывалась от переговоров. Наша переговорная позиция известна и открыта. Сначала РФ выводит войска из Украины, далее - все остальное. Готов ли на это Путин? Очевидно, нет. Поэтому мы конструктивны в нашей оценке, что будем говорить со следующим лидером России", - отметил Михаил Подоляк.

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30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией, но не с Владимиром Путиным, а с другим президентом РФ. В тот день СНБО констатировал невозможность проведения переговоров с Путиным, а Зеленский утвердил это указом. В России на это отреагировали, что готовы подождать следующего президента Украины.

4 ноября советник по нацбезопасности США Джейк Салливан во время визита в Киев заявил, что США считают неприемлемыми условия, на которых Кремль сейчас в принципе готов вести диалог, потому что все разговоры должны начинаться с полной деоккупации Украины.

В то же время The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщало, что Белый дом в частном порядке якобы призывает Киев продемонстрировать готовность к переговорам с Россией. Как отмечается, Вашингтон разделяет оценку Киева, что Путин несерьезно относится к переговорам и речь не идет о том, чтобы толкать Украину к ним, но хотели бы "обеспечить поддержку стран, граждане которых могут волноваться из-за перспективы войны на долгие годы".

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Темы: ЗеленскийРосcияпереговоры
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