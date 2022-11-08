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Макрон: Говорить с РФ придется, когда и как – решит Киев

"Европейская правда"Вторник, 8 ноября 2022, 09:34
Макрон: Говорить с РФ придется, когда и как – решит Киев
эммануель макрон, Getty Images

Французский президент Эммануэль Макрон поддерживает проведение мирных переговоров между Украиной и Россией на условиях Киева в то время, когда это будет удобно Украине.

Об этом Макрон сказал во время пресс-конференции в Египте на саммите COP27, транслировавшейся в эфире TF1 INFO, сообщает "Европейская правда".

По словам Макрона, Украина должна "в какой-то момент" возобновить переговоры, чтобы положить конец войне.

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"Я со своей стороны по-прежнему убежден и предполагаю, что даже сейчас, в какой-то момент нам придется вернуться за стол переговоров", - заявил французский президент, добавив, впрочем, что это следует "сделать в рамках условий и в сроки, которые будут выбраны Украиной".

Макрон также отметил, что выдвижение каких-то абсолютно радикальных условий для переговоров было бы поспешным ввиду "высокой напряженности на местах". Он упомянул, в частности, об отключениях электроэнергии и воды, с которыми столкнулись украинцы в связи с российскими ударами.

"Нынешний контекст не позволяет давать оперативные разъяснения по этому поводу", - добавил Эммануэль Макрон.

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В то же время издание The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщало, что Белый дом в частном порядке якобы призывает Киев продемонстрировать готовность к переговорам с Россией.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк напомнил, что Украина никогда полностью не отказывалась от переговоров с Россией, но имеет четкое условие – вывод российских сил с территории Украины.

Темы: МакронРосcияпереговорыУкраина
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