Макрон: Говорить с РФ придется, когда и как – решит Киев

Французский президент Эммануэль Макрон поддерживает проведение мирных переговоров между Украиной и Россией на условиях Киева в то время, когда это будет удобно Украине.

Об этом Макрон сказал во время пресс-конференции в Египте на саммите COP27, транслировавшейся в эфире TF1 INFO, сообщает "Европейская правда".

По словам Макрона, Украина должна "в какой-то момент" возобновить переговоры, чтобы положить конец войне.

"Я со своей стороны по-прежнему убежден и предполагаю, что даже сейчас, в какой-то момент нам придется вернуться за стол переговоров", - заявил французский президент, добавив, впрочем, что это следует "сделать в рамках условий и в сроки, которые будут выбраны Украиной".

Макрон также отметил, что выдвижение каких-то абсолютно радикальных условий для переговоров было бы поспешным ввиду "высокой напряженности на местах". Он упомянул, в частности, об отключениях электроэнергии и воды, с которыми столкнулись украинцы в связи с российскими ударами.

"Нынешний контекст не позволяет давать оперативные разъяснения по этому поводу", - добавил Эммануэль Макрон.

В то же время издание The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщало, что Белый дом в частном порядке якобы призывает Киев продемонстрировать готовность к переговорам с Россией.

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