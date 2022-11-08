Детали на иранских дронах изготовили после 24 февраля – разведка опровергает заявления Ирана

Представители военной разведки сообщили, что некоторые детали сбитых иранских дронов изготовили после вторжения России в Украину, поэтому Иран начал поставлять беспилотники в Россию после 24 февраля.

Источник: главное управление разведки, представитель ГУР МО Украины Василий в комментарии "Суспільному"

Прямая речь: "Винт беспилотника "Mohajer-6" был изготовлен только в феврале этого года. Это только изготовлен. А еще было нужно время, чтобы его доставить в Российскую Федерацию. То есть они были доставлены в этом году".

Реклама:

Детали: По словам представителя ГУР, иранский Mohajer собран из деталей, произведенных в разных странах. Большинство комплектующих из США.

Также беспилотник имеет австрийский двигатель и японскую камеру.

Разведчик рассказал, что на дроне не нашли никаких российских элементов: "На одном элементе есть надпись и на фарси (современный персидский язык, имеет статус официального в Иране, Афганистане, Таджикистане). Камера видимого диапазона - Япония. Лазерный дальномер - китайского производства. Авиационная бомба иранского производства".

ВИДЕО ДНЯ

Сейчас украинские специалисты изучают, как иностранные комплектующие оказались в иранских дронах.

Кроме того, сотрудники ГУР МО уже передали странам-партнерам серийные номера и данные о производителях комплектующих.

Напомним: