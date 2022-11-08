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Детали на иранских дронах изготовили после 24 февраля – разведка опровергает заявления Ирана

Алена МазуренкоВторник, 8 ноября 2022, 11:47

Представители военной разведки сообщили, что некоторые детали сбитых иранских дронов изготовили после вторжения России в Украину, поэтому Иран начал поставлять беспилотники в Россию после 24 февраля.

Источник: главное управление разведки, представитель ГУР МО Украины Василий в комментарии "Суспільному"

Прямая речь: "Винт беспилотника "Mohajer-6" был изготовлен только в феврале этого года. Это только изготовлен. А еще было нужно время, чтобы его доставить в Российскую Федерацию. То есть они были доставлены в этом году".

Детали: По словам представителя ГУР, иранский Mohajer собран из деталей, произведенных в разных странах. Большинство комплектующих из США.

Также беспилотник имеет австрийский двигатель и японскую камеру.

Разведчик рассказал, что на дроне не нашли никаких российских элементов: "На одном элементе есть надпись и на фарси (современный персидский язык, имеет статус официального в Иране, Афганистане, Таджикистане). Камера видимого диапазона - Япония. Лазерный дальномер - китайского производства. Авиационная бомба иранского производства".

Сейчас украинские специалисты изучают, как иностранные комплектующие оказались в иранских дронах.

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Кроме того, сотрудники ГУР МО уже передали странам-партнерам серийные номера и данные о производителях комплектующих.

Напомним: 

  • Глава МИД Ирана публично признал, что Тегеран передавал боевые дроны РФ якобы за несколько месяцев до ее полномасштабного вторжения в Украину.
  • Специальный представитель США по Ирану Роберт Мелли сказал, что заявление Тегерана о том, что там предоставили "ограниченное количество беспилотников России за несколько месяцев до начала войны в Украине" не соответствует действительности.
  • В МИД Украины заявили, что предоставление Ираном оружия России для ведения полномасштабной войны делает его соучастником агрессии и военных преступлений на территории Украины. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба внес на рассмотрение президента предложение о разрыве дипотношений с Ираном из-за использования Россией иранских дронов против Украины.

Темы: ИранбеспилотникиРосcияразведка
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