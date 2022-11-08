Генерал Ходжес спрогнозировал, как Украина может освободить Крым до следующего лета

По мнению бывшего командующего Сухопутных сил США в Европе генерал-лейтенанта Бена Ходжеса Украина может освободить Крым уже в следующем году, поскольку российские войска будут очень уязвимыми на полуострове.

Источник: Ходжес в интервью Радио Свобода

Детали: По мнению генерала, результат украинской операций на востоке "уже неизбежен" и Украина достигла необратимого импульса. По его словам, если воспринимать украинское контрнаступление, которое началось в сентябре, как одну большую операцию, то левое крыло контрнаступления - это операция, которая спустилась из Харькова, сейчас возле Донецка и движется на Мариуполь, а другое крыло - в Херсоне.

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Прямая речь: "Поэтому оба эти крыла сходятся в Крым. Все дороги ведут в Крым. И когда они будут приближаться все ближе и ближе, они смогут применить HIMARS и другие средства высокоточного ударов большой дальности для поражения российских целей в Крыму.

И как только они начнут применять высокоточное оружие по российским авиабазам и пунктам хранения или материально-технического обеспечения и военно-морским объектам в Крыму, то я думаю, что Крым становится непригодным для обороны россиян.

И именно поэтому, я считаю, Украина освободит Крым до лета".

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Детали: Ходжес считает, что если рассматривать освобождение Крыма только через прямую атаку через Перекопский перешеек, тогда это действительно тяжелая операция. Однако через восемь месяцев ситуация может в корне измениться и "в какой-то момент ... Генштаб РФ поймет, что они теряют так много мощностей".

Прямая речь: "Когда украинские силы начнут применять высокоточное оружие по каждому аэродрому и по каждой военно-морской базе в Крыму, российские силы станут очень уязвимыми. Подумайте о том, насколько уязвимы российские силы в Крыму. Не думайте о том, что есть только один способ проехать на полуостров, подумайте о том, насколько уязвимы российские силы и военно-морские силы России в Крыму...

И если российские силы не смогут пополнить запасы наземным путем через Мариуполь, тогда, я думаю, они осознают, что у них там настоящая беда, и Генштабу России придется решать, сколько они готовы потерять и есть ли у них еще что-то, что они могут бросить в борьбу".

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