Резников потроллил Небензю: "Мобилизуем 300 тысяч комаров"
Министр обороны Украины Алексей Резников потроллил постоянного представителя России при ООН Василия Небензю, который недавно заявил, что Украина может распространять комаров, зараженных опасными вирусами.
Источник: сообщение Резникова в Twitter
Прямая речь: "В Украине объявлена частичная мобилизация, в рамках которой планируется призвать около 300 тыс. комаров. Проект имеет рабочее название "Москиты против москалей".
Детали: К своему сообщению Резников добавил цитату Небензи о комарах.
Предыстория:
28 октября постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что российские оккупанты якобы обнаружили в Украине беспилотники, которые могут "распространять комаров, зараженных опасными вирусами".
"Согласно описанию такой беспилотник транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров - переносчиков инфекций и высвобождает их. Во время укуса комары инфицируют атакованных людей возбудителями особо опасных заболеваний", - сказал Небензя.