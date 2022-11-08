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Резников потроллил Небензю: "Мобилизуем 300 тысяч комаров"

Вторник, 8 ноября 2022, 12:07
Резников потроллил Небензю: Мобилизуем 300 тысяч комаров
Фото: Генштаб

Министр обороны Украины Алексей Резников потроллил постоянного представителя России при ООН Василия Небензю, который недавно заявил, что Украина может распространять комаров, зараженных опасными вирусами.

Источник: сообщение Резникова в Twitter

Прямая речь: "В Украине объявлена частичная мобилизация, в рамках которой планируется призвать около 300 тыс. комаров. Проект имеет рабочее название "Москиты против москалей".

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Детали: К своему сообщению Резников добавил цитату Небензи о комарах.

Предыстория:

28 октября постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что российские оккупанты якобы обнаружили в Украине беспилотники, которые могут "распространять комаров, зараженных опасными вирусами".

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"Согласно описанию такой беспилотник транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров - переносчиков инфекций и высвобождает их. Во время укуса комары инфицируют атакованных людей возбудителями особо опасных заболеваний", - сказал Небензя.

Темы: РезниковРосcияНедашковский
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