Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Резников потроллил Небензю: "Мобилизуем 300 тысяч комаров"

Вторник, 8 ноября 2022, 13:07
Фото: Генштаб

Министр обороны Украины Алексей Резников потроллил постоянного представителя России при ООН Василия Небензю, который недавно заявил, что Украина может распространять комаров, зараженных опасными вирусами.

Источник: сообщение Резникова в Twitter

Прямая речь: "В Украине объявлена частичная мобилизация, в рамках которой планируется призвать около 300 тыс. комаров. Проект имеет рабочее название "Москиты против москалей".

Детали: К своему сообщению Резников добавил цитату Небензи о комарах.

Предыстория:

28 октября постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что российские оккупанты якобы обнаружили в Украине беспилотники, которые могут "распространять комаров, зараженных опасными вирусами".

"Согласно описанию такой беспилотник транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров - переносчиков инфекций и высвобождает их. Во время укуса комары инфицируют атакованных людей возбудителями особо опасных заболеваний", - сказал Небензя.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РезниковРосcияНедашковский
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Иран хочет показать углубление сотрудничества с Москвой – ISW

ВСУ ударили по системам ПВО врага и уничтожили 2 склада боеприпасов россиян – ОК "Юг"

Интенсивность боев не меньше, чем в начале осени – Зеленский

Российских боксеров выгнали из мировых рейтингов

фото, видеоШон Пенн оставил свой "Оскар" в Украине до победы

Правительство отменяет налоги на импорт генераторов и аккумуляторов

Все новости...
Резников
Будут приятные новости: Резников анонсировал новый пакет военной помощи от США
Резников считает, что результат промежуточных выборов в США не поколеблет поддержку Украины
Резников считает, что россияне потенциально готовы к "акту доброй воли" в Херсоне
Последние новости
06:48
Twitter вводит "официальную" серую отметку для некоторых проверенных аккаунтов
05:52
Командование: ПВО уничтожила вражескую ракету над Черным морем
04:55
Иран хочет показать углубление сотрудничества с Москвой – ISW
04:02
Meta начнет массовые сокращения в среду утром – СМИ
03:37
США и союзники хотят помочь Украине справиться с блэкаутами – Пентагон
02:45
ВСУ ударили по системам ПВО врага и уничтожили 2 склада боеприпасов россиян – ОК "Юг"
01:52
Состояние Маска упало ниже $200 млрд
01:26
Член правительства Британии ушел в отставку после обвинений в травле коллег
00:52
Бенюк возглавил киевский Театр на Подоле
00:24
Россияне днем и вечером били по Никополю из "Урагана" – Вилкул
Все новости...