У Саакашвили может быть туберкулез и деменция, возможно еще 30 болезней - адвокат
Вторник, 8 ноября 2022, 14:09
У экс-президента Грузии и гражданина Украины Михеила Саакашвили, предположительно, установлен туберкулез и деменция.
Источник: адвокат Саакашвили Шалви Хачапуридзе, которого цитирует издание Іnterpressnews
Детали: По информации Хачапуридзе, у Саакашвили, предположительно, установлен туберкулез и деменция.
Прямая речь: "Речь о вероятных диагнозах, пока не установлено окончательно, мы ждем. Это подозрения, и в этом направлении ведется работа. Я имею в виду деменцию и туберкулез, и речь идет еще о 34 заболеваниях".
Предыстория:
- Саакашвили находится за решеткой со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года.
- Он объявлял голодовку, настаивая, что его посадили по политическим обвинениям. Саакашвили временно переводили в тюремную больницу, а затем военный госпиталь в Гори, а с декабря 2021 года вернули в тюрьму в Рустави.
- Адвокаты настаивают, что в результате голодовки и ненадлежащего обращения с Саакашвили у него развились серьезные заболевания и ему необходимо лечение за рубежом. На заседании в суде 20 апреля Саакашвили заявил, что чувствует себя плохо и попросил врача, после чего слушания остановили.
- С мая он находится в больнице в Тбилиси, куда его перевели из СИЗО в Рустави.
- Также ранее его адвокат заявлял, что Саакашвили принял решение вообще уйти из грузинской политики из-за состояния здоровья.