У Саакашвили может быть туберкулез и деменция, возможно еще 30 болезней - адвокат

У экс-президента Грузии и гражданина Украины Михеила Саакашвили, предположительно, установлен туберкулез и деменция.

Источник: адвокат Саакашвили Шалви Хачапуридзе, которого цитирует издание Іnterpressnews

Детали: По информации Хачапуридзе, у Саакашвили, предположительно, установлен туберкулез и деменция.

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Прямая речь: "Речь о вероятных диагнозах, пока не установлено окончательно, мы ждем. Это подозрения, и в этом направлении ведется работа. Я имею в виду деменцию и туберкулез, и речь идет еще о 34 заболеваниях".

Предыстория:

Саакашвили находится за решеткой со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года.

Он объявлял голодовку, настаивая, что его посадили по политическим обвинениям. Саакашвили временно переводили в тюремную больницу, а затем военный госпиталь в Гори, а с декабря 2021 года вернули в тюрьму в Рустави.

Адвокаты настаивают, что в результате голодовки и ненадлежащего обращения с Саакашвили у него развились серьезные заболевания и ему необходимо лечение за рубежом. На заседании в суде 20 апреля Саакашвили заявил, что чувствует себя плохо и попросил врача, после чего слушания остановили.

С мая он находится в больнице в Тбилиси, куда его перевели из СИЗО в Рустави.

Также ранее его адвокат заявлял, что Саакашвили принял решение вообще уйти из грузинской политики из-за состояния здоровья.