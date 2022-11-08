У Саакашвили может быть туберкулез и деменция, возможно еще 30 болезней - адвокат

У экс-президента Грузии и гражданина Украины Михеила Саакашвили, предположительно, установлен туберкулез и деменция.

Источник: адвокат Саакашвили Шалви Хачапуридзе, которого цитирует издание Іnterpressnews

Детали: По информации Хачапуридзе, у Саакашвили, предположительно, установлен туберкулез и деменция.

Прямая речь: "Речь о вероятных диагнозах, пока не установлено окончательно, мы ждем. Это подозрения, и в этом направлении ведется работа. Я имею в виду деменцию и туберкулез, и речь идет еще о 34 заболеваниях".

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