Памятник Екатерине II демонтируют в ближайшее время – ОВА
Вторник, 8 ноября 2022, 16:59
Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук заверил, что памятник Екатерине II в Одессе не будут разрушать, его просто демонтируют и перевезут.
Источник: Братчук в эфире телемарафона
Прямая речь Братчука: "Четыре фигуры памятника "Основателям Одессы" вернутся в музей. Что касается фигуры Екатерины II, которая не имеет никакой ценности, она будет в безопасном месте.
Это будет демонтаж, это не будет разрухой, разрушением.
Найдется место, где она будет находиться.
Я думаю, в ближайшее время этот вопрос будет закрыт".
Напомним: Одесский горсовет сообщил о завершении голосования, на котором большинство горожан поддержали демонтаж памятника "Основателям Одессы".
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