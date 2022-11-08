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Памятник Екатерине II демонтируют в ближайшее время – ОВА

Роман ПетренкоВторник, 8 ноября 2022, 15:59
Памятник Екатерине II демонтируют в ближайшее время – ОВА
фото думская

Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук заверил, что памятник Екатерине II в Одессе не будут разрушать, его просто демонтируют и перевезут.

Источник: Братчук в эфире телемарафона

Прямая речь Братчука: "Четыре фигуры памятника "Основателям Одессы" вернутся в музей. Что касается фигуры Екатерины II, которая не имеет никакой ценности, она будет в безопасном месте.

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Это будет демонтаж, это не будет разрухой, разрушением.

Найдется место, где она будет находиться.

Я думаю, в ближайшее время этот вопрос будет закрыт".

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Напомним: Одесский горсовет сообщил о завершении голосования, на котором большинство горожан поддержали демонтаж памятника "Основателям Одессы".

Темы: Одесса
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