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Большинство одесситов и Труханов поддержали демонтаж памятника Екатерине ІІ - мэрия

Роман ПетренкоСуббота, 5 ноября 2022, 11:06
фото “ДУМСКАЯ”

Одесский горсовет сообщил о завершении голосования, на котором большинство горожан поддержали демонтаж памятника "Основателям Одессы".

Источник: Одесский горсовет, мер Геннадий Труханов в Facebook

Дословно: "Завершена процедура подведения итогов голосования посвященного дальнейшей судьбе памятника "Основателям Одессы (Екатерине II)", которое проходило на платформе "Социально активный гражданин".

Большинство проголосовавших одесситов поддержали идею демонтажа памятника с Екатерининской площади".

Детали: По данным местных властей, следующий шаг - вынесение вопроса на ближайшую сессию городского совета.

Прямая речь Труханова: "Убежден, что результаты свободного голосования на платформе "Социально активный гражданин" будут учтены депутатами городского совета, за которыми остается принятие окончательного решения. Лично я буду голосовать "За" демонтаж памятника и перенос его в парк Имперского и Советского прошлого, об идее создания которого я рассказывал несколько месяцев назад.

В ближайшее время в этом вопросе будет поставлена окончательная точка - в рамках общепринятых демократических норм и действующего украинского законодательства".

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Предыстория:

  • Летом были зарегистрированы две петиции по поводу памятника "Основателям Одессы", больше известного как памятник Екатерине II. В одной предлагался просто его снос. Автор другой петиции предлагал поставить на его месте скульптуру порноактера Билли Геррингтона.
  • Президент Украины Владимир Зеленский обратился к городскому совету Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника российской императрице Екатерине II.
  • Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко высказался за демонтаж памятника Екатерине II, но решению министерства должно предшествовать обращению одесских депутатов.
  • Городской глава Одессы Геннадий Труханов в августе заявил, что выступает против сноса памятника Екатерине II.

Знать больше: Екатерина II – основательница Одессы или оккупантка Хаджибея?

Темы: ОдессаисторияТруханов
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