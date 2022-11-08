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СНБО: Кремль манипулирует заявлениями об отсутствии "предварительных условий" для переговоров

Татьяна ЛозовенкоВторник, 8 ноября 2022, 21:57
СНБО: Кремль манипулирует заявлениями об отсутствии предварительных условий для переговоров
иллюстративное фото с УНИАН

В России прибегли к манипуляциям, заявив, что РФ не имеет "никаких предварительных условий" для начала переговоров с Украиной.

Источник: пресс-служба Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины 

Детали: В СНБО считают манипуляцией заявление представителя российского МИД Андрея Руденко: "Украина приняла закон, запрещающий ей вести переговоры с РФ. Это их выбор, мы всегда заявляли о готовности к переговорам, которые были прерваны не по нашей вине... с нашей стороны предварительных условий нет никаких".

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Также очередной манипуляцией, по данным Центра, является заявление стран-членов Организации договора о коллективной безопасности, сделанное во время принятия проекта резолюции Генеральной ассамблеи ООН: "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, способствующими эскалации современных форм расизма...".

Участники ОДКБ заявили, якобы считают важным "не просто чтить память погибших за мир на Земле, но и отстаивать принципы Устава ООН по итогам Второй мировой войны", как сообщает Центр противодействия дезинформации.

Что этому предшествовало: 8 ноября заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что у РФ нет никаких требований для начала переговоров с Киевом.

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Темы: СНБОпереговорыРосcия
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