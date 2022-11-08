Никаких условий: В МИД РФ хотят, чтобы Украина проявила "добрую волю" и пошла на переговоры

Заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что у РФ нет никаких требований для начала переговоров с Киевом.

Источник: Российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое приводит слова Руденко

Прямая речь: "С нашей стороны нет предварительных условий никаких, кроме главного условия - чтобы Украина проявила добрую волю".

Предыстория:

Президент России Владимир Путин 31 октября пожалел, что Украина не хочет вести переговоры с РФ, и планирует подождать ее согласия.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, в котором констатирована невозможность вести переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и необходимость усиления обороноспособности Украины.

The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает украинских лидеров заявить о своей готовности вести переговоры с Россией.

После этого Зеленский в своем обращении заявил, что условия Украины всем известны. "Еще раз: восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, причиненных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится. Это абсолютно понятные условия", - сказал Зеленский.