Заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что у РФ нет никаких требований для начала переговоров с Киевом.

Источник: Российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое приводит слова Руденко

Прямая речь: "С нашей стороны нет предварительных условий никаких, кроме главного условия - чтобы Украина проявила добрую волю".

Реклама:

Предыстория: