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Никаких условий: В МИД РФ хотят, чтобы Украина проявила "добрую волю" и пошла на переговоры

"Украинская правда"Вторник, 8 ноября 2022, 13:52
Никаких условий: В МИД РФ хотят, чтобы Украина проявила добрую волю и пошла на переговоры
Фото: РИА Новости

Заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что у РФ нет никаких требований для начала переговоров с Киевом.

Источник: Российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое приводит слова Руденко

Прямая речь: "С нашей стороны нет предварительных условий никаких, кроме главного условия - чтобы Украина проявила добрую волю".

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Предыстория:

  • Президент России Владимир Путин 31 октября пожалел, что Украина не хочет вести переговоры с РФ, и планирует подождать ее согласия.
  • 4 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, в котором констатирована невозможность вести переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и необходимость усиления обороноспособности Украины.
  • The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает украинских лидеров заявить о своей готовности вести переговоры с Россией.
  • После этого Зеленский в своем обращении заявил, что условия Украины всем известны. "Еще раз: восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, причиненных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится. Это абсолютно понятные условия", - сказал Зеленский.

Темы: МИДРосcияпереговоры
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