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В Ужгороде повалили памятник советскому солдату

Ирина БалачукСреда, 9 ноября 2022, 12:35
Фото из Facebook ЗОГА

В Ужгороде на границе со Словакией демонтировали памятник "советским освободителям".

Источник: Закарпатская областная государственная администрация в Facebook, глава ЗОГА Виктор Микита в Telegram

Дословно ЗОГА: "Памятник "освободителям" в Ужгороде возле украинско-словацкой границы ... ВСЕ!" 

 
Фото ЗОГА

Детали: Глава области Виктор Микита сообщил, что на месте советского пережитка может появиться памятник в честь украинских героев – закарпатских штурмовиков 128-й бригады.

По словам Микиты, профильный департамент ОВА уже получил задание собрать группу экспертов, представителей гражданского общества, семей военных и других для наработки концепта. 

 
фото ЗОГА

Для справки: Монумент солдата с флагом в одной руке и автоматом в другой называется "Украина – освободителям". Он был установлен в Ужгороде в 1970 году.  Высота монумента составляет 11 метров, вес – 19 тонн.

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Памятник был расположен на улице Собранецкой вблизи КПП "Ужгород" на госгранице Украины и Словакии.

В октябре Микита сообщил, что огромный монумент имеет признаки аварийности и "несет реальную угрозу жизни и здоровью людей, находящихся в очереди для пересечения государственной границы".

Для его обследования создали специальную комиссию. Она установила, что памятник аварийный и требует безотлагательного демонтажа и перемещения на хранение в определенное место.

Тогда же сообщалось, что соответствующие службы получили задание подготовиться к демонтажу монумента.

Темы: УжгородкультураЗакарпатье
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