На оккупированной правобережной Херсонщине начали массово подрываться мосты
Среда, 9 ноября 2022, 12:10
Сразу несколько мостов на правом берегу Херсонской области разрушены в результате подрывов.
Источник: местное издание "Мост"
Детали: Издание указывает, что точно известно о подрыве Дарьевского, Тягинского и Нововасильевского мостов в тылу российских войск. Информацию о подрыве массово публикуют пророссийские телеграмм каналы. Они же опубликовали фото уничтоженных мостов.
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Оккупанты утверждают, что мосты взорваны "для затруднения продвижения ВСУ".
Дарьевский мост - это мост через реку Ингулец, который расположен на автодороге Е58 возле одноименного села Херсонского района.
Мост соединяет между собой Херсонский и Бериславский районы. Следующий мост через Ингулец с нормальной пропускной способностью находится на Днепропетровщине.
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Предыстория:
- Еще в середине октября новый командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин не исключил принятия "непростых решений" относительно будущего прихода в оккупированный Херсон ВСУ.
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