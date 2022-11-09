На оккупированной правобережной Херсонщине начали массово подрываться мосты

Сразу несколько мостов на правом берегу Херсонской области разрушены в результате подрывов.

Источник: местное издание "Мост"

Детали: Издание указывает, что точно известно о подрыве Дарьевского, Тягинского и Нововасильевского мостов в тылу российских войск. Информацию о подрыве массово публикуют пророссийские телеграмм каналы. Они же опубликовали фото уничтоженных мостов.

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Оккупанты утверждают, что мосты взорваны "для затруднения продвижения ВСУ".

Разрушенный Дарьевский мост

Дарьевский мост - это мост через реку Ингулец, который расположен на автодороге Е58 возле одноименного села Херсонского района.

Мост соединяет между собой Херсонский и Бериславский районы. Следующий мост через Ингулец с нормальной пропускной способностью находится на Днепропетровщине.

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