Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты сообщают о смерти Стремоусова

Алена МазуренкоСреда, 9 ноября 2022, 14:13
Оккупанты сообщают о смерти Стремоусова
скриншот

Российские пропагандисты сообщают о смерти одного из так называемых главарей оккупационной "администрации" Херсона Кирилла Стремоусова.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Детали: О смерти гауляйтера 9 ноября сообщили в так называемой "пресс-службе администрации региона".

Реклама:

Некоторые российские телеграмм-каналы пишут, что он погиб в ДТП.

Позже гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо также заявил о смерти Стремоусова: "Сегодня (9 ноября - ред.) погиб Кирилл Спермоусов, он погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле, который попал в ДТП".

Сейчас информация требует подтверждения. 

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, пока нет ни одного фото или видеоподтверждения смерти коллаборанта. 

В то же время, телеграм-канал Стремоусова подтверждает, что он попал в ДТП, но отмечается, что его состояние "оценят врачи", а версия о гибели "неофициальная".

Что было раньше: Сальдо ранее "попал в кому" и долго находился "на лечении", однако впоследствии вернулся. 

Недавно коллаборационисты заявили, что так называемая "власть" покидает Херсон.

Во время обострений на фронте Стремоусов и другие коллаборационисты покидали горячие точки и прятались в России или оккупированном Крыму.

Предыстория:

  • Один из так называемых главарей оккупационной "администрации" Херсона Кирилл Стремоусов заявил, что российские войска, вероятно, отступят на левый берег Днепра.
  • Гауляйтер Кирилл Стремоусов заявил в октябре о подготовке наступления украинских войск на город. Позже оккупанты объявили о перемещении так называемой "администрации" на левый берег Днепра.

Знать больше: Как стать гауляйтером. Истории коллаборационистов Запорожья от "опоблоковца" Балицкого до ноунейма Сауленко

Темы: Херсонская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Херсонская область
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Бойцы ВСУ подняли украинский флаг на левом берегу Херсонщины 
Последние новости
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
Россия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
Все новости...
Реклама: