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Оккупанты сообщают о смерти Стремоусова

Алена МазуренкоСреда, 9 ноября 2022, 15:13
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Российские пропагандисты сообщают о смерти одного из так называемых главарей оккупационной "администрации" Херсона Кирилла Стремоусова.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Детали: О смерти гауляйтера 9 ноября сообщили в так называемой "пресс-службе администрации региона".

Некоторые российские телеграмм-каналы пишут, что он погиб в ДТП.

Позже гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо также заявил о смерти Стремоусова: "Сегодня (9 ноября - ред.) погиб Кирилл Спермоусов, он погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле, который попал в ДТП".

Сейчас информация требует подтверждения. 

Кроме того, пока нет ни одного фото или видеоподтверждения смерти коллаборанта. 

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В то же время, телеграм-канал Стремоусова подтверждает, что он попал в ДТП, но отмечается, что его состояние "оценят врачи", а версия о гибели "неофициальная".

Что было раньше: Сальдо ранее "попал в кому" и долго находился "на лечении", однако впоследствии вернулся. 

Недавно коллаборационисты заявили, что так называемая "власть" покидает Херсон.

Во время обострений на фронте Стремоусов и другие коллаборационисты покидали горячие точки и прятались в России или оккупированном Крыму.

Предыстория:

  • Один из так называемых главарей оккупационной "администрации" Херсона Кирилл Стремоусов заявил, что российские войска, вероятно, отступят на левый берег Днепра.
  • Гауляйтер Кирилл Стремоусов заявил в октябре о подготовке наступления украинских войск на город. Позже оккупанты объявили о перемещении так называемой "администрации" на левый берег Днепра.

Знать больше: Как стать гауляйтером. Истории коллаборационистов Запорожья от "опоблоковца" Балицкого до ноунейма Сауленко

Темы: Херсонская область
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