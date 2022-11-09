Оккупанты сообщают о смерти Стремоусова

Российские пропагандисты сообщают о смерти одного из так называемых главарей оккупационной "администрации" Херсона Кирилла Стремоусова.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Детали: О смерти гауляйтера 9 ноября сообщили в так называемой "пресс-службе администрации региона".

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Некоторые российские телеграмм-каналы пишут, что он погиб в ДТП.

Позже гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо также заявил о смерти Стремоусова: "Сегодня (9 ноября - ред.) погиб Кирилл Спермоусов, он погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле, который попал в ДТП".

Сейчас информация требует подтверждения.

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Кроме того, пока нет ни одного фото или видеоподтверждения смерти коллаборанта.

В то же время, телеграм-канал Стремоусова подтверждает, что он попал в ДТП, но отмечается, что его состояние "оценят врачи", а версия о гибели "неофициальная".

Что было раньше: Сальдо ранее "попал в кому" и долго находился "на лечении", однако впоследствии вернулся.

Недавно коллаборационисты заявили, что так называемая "власть" покидает Херсон.

Во время обострений на фронте Стремоусов и другие коллаборационисты покидали горячие точки и прятались в России или оккупированном Крыму.

Предыстория:

Один из так называемых главарей оккупационной "администрации" Херсона Кирилл Стремоусов заявил, что российские войска, вероятно, отступят на левый берег Днепра.

Гауляйтер Кирилл Стремоусов заявил в октябре о подготовке наступления украинских войск на город. Позже оккупанты объявили о перемещении так называемой "администрации" на левый берег Днепра.

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