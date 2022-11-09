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Мобилизованным россиянам в Беларуси выдали оружие образца Второй мировой войны – Генштаб

Татьяна ЛозовенкоСреда, 9 ноября 2022, 18:41
Иллюстративное фото из Укринформа

Мобилизованным россиянам вблизи белорусского города Барановичи выдали оружие и шлемы образца Второй мировой войны, некоторые автоматы в нерабочем состоянии.

Источник: Генштаб ВСУ 

Дословно: "Российским подразделениям, которые проходят подготовку в районе города Барановичи Брестской области, выдано устаревшие оружие и имущество - металлические шлемы образца Второй мировой войны и средства защиты периода 60-70 годов прошлого столетия. Кроме того, значительная часть стрелкового оружия, а именно автоматов АК-74, в нерабочем состоянии из-за плохих условий хранения".

Детали: В течение текущих суток противник нанес 8 ракетных и 10 авиационных ударов, совершил более 4 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам подверглись районы более 15 населенных пунктов Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Сумской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. 

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

  • на Северском направлении – из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Новониколаевка и Уланово Сумской области. Также враг задействовал ударный БпЛА;
  • на Слобожанском направлении – из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Григорьевка и Колодязное. Применен ударный БПЛА;
  • на Купянском и Лиманском направлениях – из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Купянск и Белогоровка;
  • на Бахмутском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Опытное, Нью-Йорк и Южное;
  • на Авдеевском направлении –  из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Угледар, Каменка, Веселое и Новобахмутовка;
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Временка и Каменское;
  • на Южнобугском направлении обстрелам подверглись районы более 25 населенных пунктов, рядом с линией соприкосновения. Кроме того, враг продолжал вести воздушную разведку, активно применяя БПЛА. Совершил более 50 вылетов.

По информации Генштаба, Беларусь продолжает поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины, принимает и размещает российских военнослужащих, предоставляет полигоны для подготовки. Продолжается формирование совместной российско-белорусской группировки войск. Сохраняется угроза нанесения ударов противником и применения ударных БПЛА с территории и с Беларуси.

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У мобилизованных российских граждан, которые проходят подготовку в Курской и Брянской областях, существенно ухудшается морально-психологическое состояние из-за отличия картинки российской пропаганды от действительной ситуации, нечеловеческих условий пребывания и отсутствия обещанных выплат.

По уточненной информации, из города Северодонецк Луганской области российские оккупанты вывозят награбленное имущество и угнанные автомобили. Мародерство происходит под прикрытием и в сопровождении представителей оккупационных так называемых органов государственной безопасности.

Авиация Сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла по врагу 4 удара. Под поражение попали 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 2 позиции средств противовоздушной обороны противника. 

Также наши воины на разных направлениях сбили 5 БпЛА "Шахед" и 2 "Орланы".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки поразили 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 станции радиоэлектронной борьбы и другие важные военные объекты противника.

Темы: РосcияБеларусьвойнамобилизация
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