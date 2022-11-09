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Украина не видит признаков сдачи Херсона без боя – ОП

Татьяна ЛозовенкоСреда, 9 ноября 2022, 19:06
МИХАИЛ ПОДОЛЯК. ФОТО ОПУ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в Херсоне сохраняется значительная группировка российских военных – Украина не видит признаков отступления России без боя, несмотря на заявление Минобороны РФ.

Источник: Подоляк в Twitter, глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram, глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram

Прямая речь: "Действия говорят громче слов. Украина не видит признаков того, что Россия оставляет Херсон без боя. В городе сохраняется значительная часть российской группировки, в регион стягиваются дополнительные резервы. Украина освобождает территории, опираясь на данные разведки, а не срежиссированные телевизионные заявления". 

Детали: Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич считает, что стоит доверять официальным источникам, несмотря на заявления российского руководства, а также призвал не разглашать информацию о действиях Сил обороны Украины и соблюдать режим информационной тишины. 

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким также призвал не доверять заявлениям россиян об отступлении из Херсона: "Если россияне что-то говорят, то сделают наоборот".

Что этому предшествовало: 9 ноября новый командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что на Херсонщине РФ перебрасывает оккупантов на левый берег Днепра, то есть покидает Херсон

Темы: ХерсонОфис президентавойна
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