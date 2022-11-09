РОССИЯ СДАЕТ ХЕРСОН – ШОЙГУ

Новый командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что на Херсонщине РФ перебрасывает оккупантов на левый берег Днепра, то есть покидает Херсон.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Целесообразно организовать оборону по барьерному рубежу реки Днепр, по левому ее берегу...

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Решение об обороне на левом берегу Днепра непростое, в то же время мы сохраним жизни наших военных и боеспособность группировки войск...

Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки, соединения займут подготовленные оборонительные рубежи на левом берегу Днепра".

Детали: Сообщается, что министр обороны РФ Сергей Шойгу согласился с предложением организовать оборону оккупантов по рубежу реки Днепр: "Приступайте к отводу войск".

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Суровикин также заявил якобы Украина в боях на Херсонщине потеряла 9,5 тыс. бойцов, а Россия - в 7-8 раз меньше.

Росіяни тікають з Херсона. Суровікін ухвалив "непросте рішення" pic.twitter.com/7SoQBuKN5H — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) November 9, 2022

Что было раньше: Убегая от украинских защитников, оккупанты разрушили сразу несколько мостов на правом берегу Херсонской области.

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