РОССИЯ СДАЕТ ХЕРСОН – ШОЙГУ
Новый командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что на Херсонщине РФ перебрасывает оккупантов на левый берег Днепра, то есть покидает Херсон.
Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"
Прямая речь: "Целесообразно организовать оборону по барьерному рубежу реки Днепр, по левому ее берегу...
Решение об обороне на левом берегу Днепра непростое, в то же время мы сохраним жизни наших военных и боеспособность группировки войск...
Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки, соединения займут подготовленные оборонительные рубежи на левом берегу Днепра".
Детали: Сообщается, что министр обороны РФ Сергей Шойгу согласился с предложением организовать оборону оккупантов по рубежу реки Днепр: "Приступайте к отводу войск".
Суровикин также заявил якобы Украина в боях на Херсонщине потеряла 9,5 тыс. бойцов, а Россия - в 7-8 раз меньше.
Росіяни тікають з Херсона. Суровікін ухвалив "непросте рішення" pic.twitter.com/7SoQBuKN5H— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) November 9, 2022
Что было раньше: Убегая от украинских защитников, оккупанты разрушили сразу несколько мостов на правом берегу Херсонской области.
Предыстория:
- Еще в середине октября новый командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин не исключил принятия "непростых решений" относительно будущего прихода в оккупированный Херсон ВСУ.
- Один из так называемых главарей оккупационной "администрации" Херсона Кирилл Стремоусов заявил, что российские войска, вероятно, отступят на левый берег Днепра. 9 ноября также оккупанты сообщили о гибели Стремоусова в ДТП.
- Гауляйтер Кирилл Стремоусов заявил в октябре о подготовке наступления украинских войск на город. Позже оккупанты объявили о перемещении так называемой "администрации" на левый берег Днепра.