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РОССИЯ СДАЕТ ХЕРСОН – ШОЙГУ

Алена МазуренкоСреда, 9 ноября 2022, 17:09
ШОЙГУ И ПУТИН, GETTY IMAGES

Новый командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что на Херсонщине РФ перебрасывает оккупантов на левый берег Днепра, то есть покидает Херсон.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Целесообразно организовать оборону по барьерному рубежу реки Днепр, по левому ее берегу...

Решение об обороне на левом берегу Днепра непростое, в то же время мы сохраним жизни наших военных и боеспособность группировки войск...

Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки, соединения займут подготовленные оборонительные рубежи на левом берегу Днепра".

Детали: Сообщается, что министр обороны РФ Сергей Шойгу согласился с предложением организовать оборону оккупантов по рубежу реки Днепр: "Приступайте к отводу войск".

Суровикин также заявил якобы Украина в боях на Херсонщине потеряла 9,5 тыс. бойцов, а Россия - в 7-8 раз меньше.

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Что было раньше: Убегая от украинских защитников, оккупанты разрушили сразу несколько мостов на правом берегу Херсонской области.

Предыстория:

  • Еще в середине октября новый командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин не исключил принятия "непростых решений" относительно будущего прихода в оккупированный Херсон ВСУ.
  • Один из так называемых главарей оккупационной "администрации" Херсона Кирилл Стремоусов заявил, что российские войска, вероятно, отступят на левый берег Днепра.  9 ноября также оккупанты сообщили о гибели Стремоусова в ДТП.
  • Гауляйтер Кирилл Стремоусов заявил в октябре о подготовке наступления украинских войск на город. Позже оккупанты объявили о перемещении так называемой "администрации" на левый берег Днепра.

Темы: ХерсонРосcияоккупация
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