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Пентагон заключил миллиардный контракт на закупку NASAMS для Украины

Ольга ГлущенкоЧетверг, 1 декабря 2022, 00:54
Пентагон заключил миллиардный контракт на закупку NASAMS для Украины
ЗРК NASAMS, фото Офісу президента

Американская компания Raytheon Technologies получила контракт на сумму 1,2 млрд долларов для закупки систем противовоздушной обороны NASAMS для Украины.

Источник: Пентагон

Детали: Минобороны США заключило с компанией Raytheon Technologies Co (RTX.N) контракт на сумму 1,2 миллиарда долларов на поставку шести передовых зенитно-ракетных комплексов NASAMS для Украины.

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В ведомстве отметили, что работы будут выполняться в городе Тьюксбери штата Массачусетс с ориентировочной датой завершения 28 ноября 2025 года.

Что предшествовало: Министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • США пообещали предоставить Украине в целом восемь систем противовоздушной обороны NASAMS, а две из них будут развернуты в Украине уже вскоре.
  • В ноябре стало известно, что Испания передает Украине новый пакет военной помощи, который включает батарею зенитно-ракетного комплекса Aspide, системы ПВО Hawk, противотанковые ракетные комплексы, пушки и снаряды к ним.

Темы: СШАоружиевойнаУкраина
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