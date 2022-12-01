Пентагон заключил миллиардный контракт на закупку NASAMS для Украины

Американская компания Raytheon Technologies получила контракт на сумму 1,2 млрд долларов для закупки систем противовоздушной обороны NASAMS для Украины.

Источник: Пентагон

Детали: Минобороны США заключило с компанией Raytheon Technologies Co (RTX.N) контракт на сумму 1,2 миллиарда долларов на поставку шести передовых зенитно-ракетных комплексов NASAMS для Украины.

В ведомстве отметили, что работы будут выполняться в городе Тьюксбери штата Массачусетс с ориентировочной датой завершения 28 ноября 2025 года.

Что предшествовало: Министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide.

Напомним:

США пообещали предоставить Украине в целом восемь систем противовоздушной обороны NASAMS, а две из них будут развернуты в Украине уже вскоре.

В ноябре стало известно, что Испания передает Украине новый пакет военной помощи, который включает батарею зенитно-ракетного комплекса Aspide, системы ПВО Hawk, противотанковые ракетные комплексы, пушки и снаряды к ним.