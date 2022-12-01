Из-за мощных обстрелов россиян в Херсоне полностью исчезло напряжение в сети

В результате постоянных обстрелов оккупантов в электросетях Херсона исчезло напряжение.

Источник: председатель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram

Прямая речь: "В Херсоне исчезло напряжение в электросетях! Это произошло из-за мощных обстрелов города российскими захватчиками".

Детали: По его словам, "Херсоноблэнерго" уже работает над устранением проблемы.

Что предшествовало: 11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов - под огневым контролем украинской армии.