Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из-за мощных обстрелов россиян в Херсоне полностью исчезло напряжение в сети

"Украинская правда"Четверг, 1 декабря 2022, 07:36
Из-за мощных обстрелов россиян в Херсоне полностью исчезло напряжение в сети
pixabay.com

В результате постоянных обстрелов оккупантов в электросетях Херсона исчезло напряжение.

Источник: председатель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram

Прямая речь: "В Херсоне исчезло напряжение в электросетях! Это произошло из-за мощных обстрелов города российскими захватчиками".

Реклама:

Детали: По его словам, "Херсоноблэнерго" уже работает над устранением проблемы.

Что предшествовало: 11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов - под огневым контролем украинской армии.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонэнергетикавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Херсон
Военные уничтожили на Херсонщине уникальную разработку россиян стоимостью $200 млн
СБУ выследила жительницу Херсона, которая наводила "Шахеды" оккупантов на медучреждения города
Россияне обстреляли центр Херсона, есть погибшая и тяжело раненый
Последние новости
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
ОбновленоРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
Все новости...
Реклама: