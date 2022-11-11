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УКРАИНСКИЕ ВОЕННЫЕ УЖЕ В ХЕРСОНЕ

Ирина БалачукПятница, 11 ноября 2022, 14:51
силы обороны украины в херсоне, скриншот

В соцсетях появились видео, как украинские защитники днем 11 ноября начали заходить в Херсон – на здании Главного управления полиции уже развевается украинский флаг.

Источник: видео в соцсетях

Детали: На видео видно, как мужчина в штатском подсадил военного, и тот установил желто-синий флаг на здании Главного управления полиции области.

Фасад здания, решетки на окнах и пандус справа от входа свидетельствуют о том, что это здание полиции на улице Лютеранской, 4 ­– на юго-восточной окраине Херсона. 

 

Что было раньше: 11 ноября жители Херсона начали выходить на улицы с украинскими флагами в ожидании Вооруженных сил Украины в городе.

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Темы: Херсондеоккупация
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