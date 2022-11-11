УКРАИНСКИЕ ВОЕННЫЕ УЖЕ В ХЕРСОНЕ
В соцсетях появились видео, как украинские защитники днем 11 ноября начали заходить в Херсон – на здании Главного управления полиции уже развевается украинский флаг.
Источник: видео в соцсетях
Детали: На видео видно, как мужчина в штатском подсадил военного, и тот установил желто-синий флаг на здании Главного управления полиции области.
Українські захисники вдень 11 листопада почали заходити у Херсон – на будівлі Головного управління поліції вже майорить український прапор. Відео з Telegram-каналів pic.twitter.com/u52BBILnzT— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 11, 2022
Фасад здания, решетки на окнах и пандус справа от входа свидетельствуют о том, что это здание полиции на улице Лютеранской, 4 – на юго-восточной окраине Херсона.
Что было раньше: 11 ноября жители Херсона начали выходить на улицы с украинскими флагами в ожидании Вооруженных сил Украины в городе.
Слушайте также:
Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Overcast, АБУК, НВ. Подкасти