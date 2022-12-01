Преступность упала – полиция рассказала о ситуации во время недели блэкаута

Глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что в течение недели аварийного отключения электроэнергии – с 23 по 30 ноября – в Украине снизился уровень преступности.

Источник: НПУ в Telegram

Прямая речь Клименко: "С 23 ноября, когда российские ракеты нанесли очередной ущерб объектам критической инфраструктуры, полиция увеличила количество нарядов на улицах и усилила меры безопасности на дорогах населенных пунктов.

Есть результаты. Количество преступлений, зарегистрированных с 23 по 30 ноября, уменьшилось на 16% по сравнению с позапрошлой неделей".

Детали: Глава полиции отметил, что количество сообщений о мошенничестве уменьшилось на 24%, угоне транспортных средств – на 23%, кражах – на 7%, ограблениях – на 3%.

Также было зафиксировано на 13% меньше ДТП и на 22% меньше аварий, в которых травмировались люди.

Смертей на дорогах за неделю блэкаута стало меньше на 5%.

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Клименко заверил, что правоохранители продолжают работать, ситуация в стране под контролем, а жители Украины в подразделениях полиции всегда могут зарядить гаджеты и согреться.

Предыстория:

28 ноября глава полиции Киевщины Андрей Небытов сообщил, что во время массовых отключений света в области было вдвое увеличено количество патрулей полиции, благодаря чему по сравнению с прошлыми периодами преступность уменьшилась.