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Россия убрала "калибры" из Черного моря

Алена МазуренкоЧетверг, 1 декабря 2022, 11:31

По состоянию на 1 декабря в Черном море на боевом дежурстве Россия держит 6 кораблей, однако убрала носителей крылатых ракет типа "Калибр".

Источник: пресс-служба командования ВМС ВСУ в Twitter

Детали: По состоянию на 1 декабря в Черном море на боевом дежурстве находятся 6 вражеских кораблей. В то же время, Россия убрала из моря носителей ракет типа "Калибр". 

В Азовском море также нет кораблей с "калибрами", однако в Средиземном море сейчас находится 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп - 76 ракет.

По данным ВМС, в Азовском море оккупант продолжает удерживать на боевом дежурстве 2 корабля.

Также сообщается, что за сутки, в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом осуществили:

  • в Азовское море - 4 судна, из них ни одно судно не продолжило движение из пролива Босфор;
  • в Черное море - 4 судна, из них 1 судно продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним:

  • 29 ноября в Черном море на боевом дежурстве находились 12 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель ракет типа "Калибр", общий залп - 8 ракет; в Средиземном море - 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп - 76 ракет.

Темы: Черное морекораблиРосcияобстрел
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