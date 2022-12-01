Россия убрала "калибры" из Черного моря

По состоянию на 1 декабря в Черном море на боевом дежурстве Россия держит 6 кораблей, однако убрала носителей крылатых ракет типа "Калибр".

Источник: пресс-служба командования ВМС ВСУ в Twitter

Детали: По состоянию на 1 декабря в Черном море на боевом дежурстве находятся 6 вражеских кораблей. В то же время, Россия убрала из моря носителей ракет типа "Калибр".

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В Азовском море также нет кораблей с "калибрами", однако в Средиземном море сейчас находится 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп - 76 ракет.

По данным ВМС, в Азовском море оккупант продолжает удерживать на боевом дежурстве 2 корабля.

Также сообщается, что за сутки, в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом осуществили:

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в Азовское море - 4 судна, из них ни одно судно не продолжило движение из пролива Босфор;

в Черное море - 4 судна, из них 1 судно продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним: