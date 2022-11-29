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Россия в Черном море держит 12 кораблей, из них один с "Калибрами"

Ирина БалачукВторник, 29 ноября 2022, 14:01
Инфографика ВМС

29 ноября в Черном море на боевом дежурстве Россия держит 12 кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом 8 ракет.

Источник: пресс-служба командования ВМС ВСУ в Telegram

Дословно ВМС: "По состоянию на 29 ноября в Черном море на боевом дежурстве находятся 12 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель ракет типа "Калибр", общий залп – 8 ракет; в Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 76 ракет".

Детали: По данным ВМС, в Азовском море оккупант продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля.

Также сообщается, что за сутки, в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом осуществили:

  • в Азовское море – 23 судна, из них 3 судна двигалось из пролива Босфор;
  • в Черное море – 20 судов, из них 6 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.  

Темы: РосcияЧерное моревойна
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