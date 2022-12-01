В Херсоне прогремели взрывы четвертый раз за день – СМИ
Четверг, 1 декабря 2022, 15:53
Днем 1 декабря в освобожденном от оккупантов Херсоне прогремели взрывы, утром в городе также было неспокойно.
Источник: Суспильне
Детали: По информации СМИ, утром взрывы слышали уже трижды: около 09:25, 10:20 и 11:40. Около 15:40 появилась информация о новых взрывах в городе.
По состоянию на 16:00 в области не объявлена воздушная тревога.
Напомним: Несмотря на освобождение Херсон остается уязвимым для российской артиллерии и подвергается тяжелым обстрелам, как сообщила британская разведка.
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