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В Херсоне прогремели взрывы четвертый раз за день – СМИ

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 1 декабря 2022, 14:53
В Херсоне прогремели взрывы четвертый раз за день – СМИ
Иллюстративное фото, УП

Днем 1 декабря в освобожденном от оккупантов Херсоне прогремели взрывы, утром в городе также было неспокойно.

Источник: Суспильне 

Детали: По информации СМИ, утром взрывы слышали уже трижды: около 09:25, 10:20 и 11:40. Около 15:40 появилась информация о новых взрывах в городе.

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По состоянию на 16:00 в области не объявлена воздушная тревога.

Напомним: Несмотря на освобождение Херсон остается уязвимым для российской артиллерии и подвергается тяжелым обстрелам, как сообщила британская разведка.

Темы: Херсонвзрыв
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