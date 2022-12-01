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Рада заявила о нелегитимности пребывания России в ООН

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 1 декабря 2022, 17:17
СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ООН, ФОТО GETTY IMAGES

Верховная Рада Украины приняла заявление о необходимости реформирования Организации Объединенных Наций и нелегитимности пребывания России в ООН.

Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram, проект постановления на сайте Рады 

Детали: Постановление №8229 поддержали 314 депутата.

В заявлении говорится, что РФ злоупотребляет пребыванием на правах постоянного члена в Совете Безопасности ООН и своими действиями нарушает основополагающие международно-правовые документы, в частности Устав ООН, Всеобщую декларацию прав человека, Будапештский меморандум и др.

"Действия российской федерации составляют недопустимое и возмутительное нарушение Устава ООН беспрецедентных масштабов, в частности принципа неприменения силы или угрозы силой, в том числе ядерным оружием, против территориальной неприкосновенности или политической независимости других государств, принципа мирного разрешения споров и принципа суверенного равенства государств", - говорится в заявлении.

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ВР отмечает, что полномочия России накладывать вето на резолюцию Совета прямо противоречит фундаментальному принципу права "никто не судит по своему делу", а также делает невозможным осуществление Советом Безопасности "главной ответственности за поддержание мира и безопасности", возложенной на него Уставом ООН.

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Что этому предшествовало: 30 сентября Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую провозглашенную Москвой аннексию части Украины

Темы: Верховная РадаООНветоРосcия
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