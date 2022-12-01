Кличко не исключает, что в случае обстрелов киевляне останутся без тепла до весны

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что в случае российских обстрелов инфраструктуры столицы в холодное время придется слить воду из системы отопления, и ее будет сложно подать до весны.

Источник: Кличко на Киевском форуме по безопасности

Прямая речь: "Если в течение 24 часов при температуре -5 внешней не будет отопления и воды, нам нужно будет сливать системы отопления в Киеве, потому что это может привести к повреждению систем жизнеобеспечения. Мы будем вынуждены сливать воду. Это означает, что до весны подать воду будет очень сложно. И до начала весны будут сложные вызовы".

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Детали: Кличко отметил, что "за очень короткий промежуток времени температура в квартирах может не сильно отличаться от внешней", также остается угроза разрушения системы электроснабжения во всем городе.

Он призвал жителей быть готовыми к различным сценариям, даже к худшему, и иметь план действий на такой случай.

"Я просил бы каждого из киевлян поговорить с близкими, знакомыми, где у кого-то есть дом, чтобы в случае критической ситуации у вас были отопление и вода, ключевые две составляющие", - сказал мэр.

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Кличко подчеркнул, что город может в любой момент "вернуться к плохому сценарию, и пункты обогрева, они же пункты несокрушимости – это не панацея и это не спасет людей".

"В городе Киеве на сегодняшний день находится 3,5 миллиона человек. 430 пунктов обогрева – смешно. И 500 не поможет, и 5 тысяч будет мало. Не дай бог, в ситуации, они захлебнутся от количества людей. Они делаются не для того, чтобы там жить. Это для временного пребывания в короткий срок", - сказал мэр.

Кличко также считает, что Киев "был и остается целью агрессора".

"То, что орков сейчас нет в пригороде Киева – спасибо ВСУ, но это не значит, что планы изменились и они в ближайшее время снова не захотят вернуться", – отметил он.

Что предшествовало: 29 ноября Киевская городская госадминистрация призвала организации, которые отвечают за обслуживание теплоснабжения в Киеве, в случае чрезвычайной ситуации слить воду из отопительных систем, если температура опустится до минус 3°C и ниже.