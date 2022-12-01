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Россияне выводят подразделения из некоторых населенных пунктов Запорожской области – Генштаб ВСУ

Елена РощинаЧетверг, 1 декабря 2022, 17:38
Россияне выводят подразделения из некоторых населенных пунктов Запорожской области – Генштаб ВСУ
Иллюстративное фото Генштаба ВСУ

По данным украинской военной разведки, в оккупированной части Запорожской области россияне выводят своих военных из пгт Михайловка, города Пологи и села Инженерное, а в селе Бурчак предлагают жителям эвакуироваться. 

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 1 декабря, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко

Дословно Генштаб: "По имеющейся информации, российские оккупационные войска отводят отдельные подразделения и готовят к эвакуации персонал оккупационных администраций населенных пунктов временно занятой территории Запорожской области. 

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Так, из населенного пункта Михайловка выехали подразделения, которые базировались в местном отделении полиции и одном из учебных заведений. 

В населенных пунктах Пологи и Инженерное оккупанты выезжают из домов, где они были расквартированы, вывозят похищенное имущество. 

В населенном пункте Бурчак оккупационные власти проводят перепись для так называемой добровольной эвакуации населения".

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Детали: По данным Генштаба ВСУ, за предыдущие дни в населенных пунктах Мирное, Токмак, Инженерное, Пологи, Ясное и Конские Раздоры Запорожской области потери РФ составили более 230 человек ранеными, количество ликвидированных оккупантов уточняется, уничтожено более 15 единиц военной техники различных типов и склад боеприпасов.

На Запорожском направлении враг обороняется. 1 декабря российские захватчики нанесли авиаудары по селу Белогорье в Запорожской области.

Советник мариупольского городского главы Петр Андрющенко также сообщил, что "в Мариуполь прибывает госпиталь, переведенный оккупантами из Пологов". 

"Большая часть завозится в больницу БСМП, часть везут в Левобережный район. Таким образом, имеем подтверждение предварительной информации о выводе военной медицины с территории г. Пологи Запорожской области в Мариуполь. Вес Мариуполя как тыловой базы оккупантов стремительно растет", – написал Андрющенко в Telegram.

УП, дополнено
Темы: войнаЗапорожская областьоккупацияГенштаб
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