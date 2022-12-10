ВСУ отбили атаки возле 13 населенных пунктов и ударили по 4 пунктам управления врага – штаб

Силы обороны отбили атаки возле 13 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей и поразили 4 пункта управления и 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Площанка, Невское, Белогоровка Луганской области и Яковлевка, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Дружба, Невельское, Победа и Новомихайловка в Донецкой области.

За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и около 20 авиационных ударов, а также совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ракетным ударам подверглись населенные пункты Большая Писаревка Сумской области, а также Камышеваха, Григорьевское и Юльевка в Запорожье.

На Северском направлении минометным обстрелам подверглись населенные пункты Ходино и Басовка Сумской области.

На Слобожанском направлении обстрелам из минометов и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Красное, Зеленое, Терновая, Старица, Огирцево, Чугуновка и Каменка Харьковской области.

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На Купянском направлении враг обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Купянск, Кисловка, Табаевка, Песчаное, Крохмальное, Берестовое и Першотравневое Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении противник совершил обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии по районам населенных пунктов Грековка, Макеевка, Площанка, Невское и Червонопоповка Луганской области и Торское и Григорьевка - Донецкой.

На Бахмутском направлении под огневое поражение российских оккупантов попали районы более двадцати населенных пунктов. Среди них - Верхнекаменское, Берестовое, Белогоровка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клещеевка, Андреевка, Белая Гора, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка, Дружба и Железное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы районов Авдеевки, Бердичев, Первомайского, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Новопавловском направлении артиллерийские и минометные обстрелы зафиксированы неподалеку Угледара, Пречистовки, Новоукраинки, Золотой Нивы, Большой Новоселки, Временки и Новополя Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес огневое поражение по населенным пунктам Красное, Дорожнянка, Железнодорожное, Гуляйпольское, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Каменское, Червоноднепровка Запорожской области и Выщетарасовка на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Херсонской области, неподалеку с линией соприкосновения. Артиллерийским обстрелам подверглись Антоновка, Чернобаевка и город Херсон, пострадали мирные жители.

Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 4 пункта управления и 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.