Еврокомиссия: реформ Венгрии недостаточно для размораживания миллиардов евро ЕС

Европейская комиссия вновь подтвердила, что недавние изменения, направленные на улучшение антикоррупционных гарантий в Венгрии, не устранили опасения относительно состояния демократии в стране, и не является основанием для передачи ей средств на сумму до 13,3 млрд евро.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

ЕС заблокировал средства из-за опасений относительно коррупции и низкой независимости судебной системы в Венгрии, которая, в свою очередь, наложила вето на кредит ЕС Киеву и предложение по глобальному корпоративному налогу.

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"Я отмечаю усилия, приложенные Венгрией до сих пор для принятия нескольких мер. Однако общий риск для бюджета ЕС остается неизменным... Он не изменился на фоне последних законодательных изменений, принятых в Венгрии", - написал в письме к постпредам ЕС еврокомиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан.

Однако Европейская комиссия оставила открытой возможность того, что другие 26 государств-членов ЕС могут вознаградить Будапешт за его последние шаги, приняв окончательное решение.

Источники сообщили, что страны ЕС могут воспользоваться последними изменениями в законодательстве Венгрии, чтобы одобрить выделение 5,8 млрд евро в рамках восстановления Венгрии после COVID-19. Таким образом сумма замороженных средств может быть снижена до 7,5 млрд евро.

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Это обсуждение должно состояться в понедельник. Между тем, сложная головоломка может быть решена на высшем уровне ЕС, когда 27 национальных лидеров блока, включая Орбана, встретятся на саммите 15-16 декабря.

Тем временем в ЕС звучат призывы избавиться от принципа единогласия принятия решений из-за венгерского вето в связи с денежным спором.

Европарламент выступает за то, чтобы деньги для Венгрии оставались замороженными. 24 ноября депутаты подавляющим большинством голосов поддержали соответствующую резолюцию.