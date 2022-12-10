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Азербайджан отправил Украине 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов

"Европейская правда"Суббота, 10 декабря 2022, 10:19
Фото с сайта МИД Азербайджана

Азербайджан отправил Украине в качестве гуманитарной помощи электрооборудование - груз включает 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов.

Об этом сообщило министерство иностранных дел Азербайджана 10 декабря, пишет "Европейская правда".

Оборудование, предоставленное компанией Azerenergy, выехало в субботу утром четырьмя грузовиками, его вес составляет 52,2 тонны. Общая стоимость помощи составила 1 миллион 422 тысячи манатов (более 800 тысяч долларов).

В ближайшие дни планируют отправить вторую партию гуманитарной помощи.

Общая сумма гуманитарной помощи, предоставленной Азербайджаном в связи с войной в Украине, уже приблизилась к 30 миллионам манатов (17,5 млн долларов США).

В течение последних 6 месяцев различные азербайджанские организации оказывали гуманитарную помощь населению Украины. На медицинскую и социально-психологическую реабилитацию в Азербайджан привезли 90 украинских детей, пострадавших от войны и потерявших близких. Была полностью восстановлена разрушенная в результате боевых действий школа №12 имени Зарифы Алиевой в городе Ирпень, проведены различные мероприятия гуманитарной помощи.

Темы: Азербайджанэлектроэнергия
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