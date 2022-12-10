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США неформально одобрили удары Украины внутри РФ - СМИ

"Европейская правда"Суббота, 10 декабря 2022, 10:38
иллюстративное фото Getty Images

Пентагон дал молчаливое согласие на дальнобойные удары Украины по целям на территории России после многочисленных ракетных ударов президента Путина по критической инфраструктуре Киева.

Об этом пишет британское издание The Times со ссылкой на источники в министерстве обороны США, сообщает "Европейская правда".

В публикации отмечается, что с тех пор, как в октябре РФ начала регулярные атаки против гражданского населения Украины, Пентагон пересмотрел свою оценку угрозы войны в Украине. Теперь она включает новые соображения относительно того, могут ли поставки оружия Киеву привести к военной конфронтации между Россией и НАТО. Теперь Вашингтон более склонен поставлять Киеву более дальнобойное оружие, пишет издание.

"Мы все еще используем те же эскалационные расчеты, но страх перед эскалацией изменился с самого начала. Сейчас все по-другому. Это потому, что расчеты войны изменились в результате страданий и жестокости, которые испытывают украинцы из-за россиян", - отметил изданию источник в оборонном ведомстве США. 

Вашингтон теперь меньше беспокоится о том, что новые удары оружием дальнего радиуса действия по территории России могут привести к драматической эскалации. До сих пор все ответные удары Москвы были связаны с обычными ракетными ударами по гражданским объектам. 

Ранее Пентагон опасался атак Украины против России, потому что боялся, что Кремль ответит или тактическим ядерным оружием, или ударит по соседним странам НАТО.

В то же время, Вашингтон не хочет, чтобы было видно, что Киев публично получил "зеленый свет" относительно атак по российской территории. Позицию Вашингтона на этой неделе озвучил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он сказал, что "мы не поощряли и не позволяли украинцам наносить удары внутри России".

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Однако источник в оборонном ведомстве США отметил: "Мы не говорим Киеву: "Не наносите удары по россиянам (в России или в Крыму. - Ред.)". Мы не можем говорить им, что делать. Они сами решают, как им использовать свое оружие. Но когда они используют поставленное нами оружие, единственное, на чем мы настаиваем, это на том, чтобы украинские военные придерживались международных законов войны и Женевских конвенций", - сказал собеседник издания.

"Это единственные ограничения, но они включают отсутствие нападений на российские семьи и убийства. Насколько мы понимаем, Украина придерживается этих требований", - добавил собеседник.

Если США решат поставить Украине оружие большей дальности, которое может наносить удары вглубь территории России, страх перед возможной эскалацией может резко возрасти. Однако представители Пентагона дали понять, что просьбы Киева о предоставлении американского оружия большей дальности, включая ракеты и истребители-бомбардировщики, которые могут быть использованы для еще более эффективных ударов внутри России или оккупированного Крыма, рассматриваются серьезно.

"Ничего не исключено", - сказал высокопоставленный чиновник оборонного ведомства США.

Ранее СМИ сообщали, что Украина обратилась к США с просьбой передать дальнобойные ракетные системы ATACMS с условием согласовывать цели, которые будут ими поражены.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет считать поставки Украине дальнобойных ракет вступлением США в войну.

Темы: СШАРосcиявойна
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