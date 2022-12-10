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Шольц не верит, что Путин готов к уступкам в Украине

"Европейская правда"Суббота, 10 декабря 2022, 16:51
Шольц не верит, что Путин готов к уступкам в Украине
ОЛАФ ШОЛЬЦ. ФОТО ИЗ FACEBOOK

Канцлер Германии Олаф Шольц развеял надежды на то, что российский диктатор Владимир Путин может уступить в войне против Украины.

Об этом он сказал в субботу в Потсдаме во время диалога с гражданами в своем избирательном округе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Bild.

"Каждый раз, когда я разговариваю с Путиным, он говорит очень четко, речь идет именно о завоевании чего-то", - сказал Шольц.

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"Он просто хочет силой захватить часть украинской территории", - добавил глава немецкого правительства.

По его словам, это происходит, несмотря на большие потери со стороны России.

"Мы не знаем точно, сколько российских военнослужащих погибло. Но это может быть и 100 тысяч", - сказал Шольц.

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Российское руководство и раньше демонстрировало грубый подход, например, в Сирии или Чечне, где оно "стерло с лица земли целую страну", сказал Шольц.

По его словам, со стороны Путина нет никакой сдержанности. Однако, несмотря на все разногласия, с ним приходится говорить снова и снова, чтобы проверить, есть ли изменения в отношении Украины.

Напомним, Общество немецкого языка, которое выбирает слово года, признало Zeitenwende словом года в немецком языке - канцлер Шольц использовал его в контексте войны России против Украины.

Темы: ШольцПутин
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