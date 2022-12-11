ОВА: россияне обстреляли 8 областей Украины

За сутки 10 декабря российские оккупанты обстреляли восемь украинских областей, преимущественно без жертв.

Источник: сводка ОВА

Детали: Относительно спокойно, без обстрелов ночь прошла на Волыни, Закарпатье, в Ровенской области, в Ивано-Франковской, Кировоградской, Одесской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской, Тернопольской областях, в Полтавской, Винницкой, Черниговской, Житомирской, Черкасской и Киевской областях.

Сумщина: за прошедшие сутки россияне обстреляли две пограничные общины на севере Сумщины: Зноб-Новгородскую и Середино-Будскую. По предварительным данным, - без жертв.

Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Темировка, Новоандреевка, Белогорье, Каменское, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Новоданиловка, Дорожнянка, Железнодорожное, Ольговское, Малые Щербаки. Поступило 8 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими рф. Подробная информация о последствиях уточняется.

Днепропетровщина: россияне ночью обстреливали Никопольщину. Ударили "Градами" и тяжелой артиллерией по Никопольской, Марганецкой и Червоногригорьевской громадах. Без жертв. В Червоногригорьевской громаде побиты 15 частных домов, 50 солнечных панелей, хозяйственные постройки, автомобили, два газопровода и две линии электропередач. Без света и воды остались три села. Аварийные бригады уже работают. В Никополе повреждены с десяток частных домов и хозяйственных построек, административные и офисные здания. В Марганецкой громаде детали атак выясняются.

Харьковщина: обстрелы оккупантов в течение суток зафиксировали в приграничных населенных пунктах Купянского, Чугуевского, Харьковского районов области. В Купянске на территории частного домовладения горели гараж и легковой автомобиль. В результате обстрелов в с. Подлиман, что в Изюмском районе, получил травмы 60-летний мужчина. Госпитализирован в тяжелом состоянии.

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Луганщина: подразделения Сил обороны Украины отбили атаки россиян в районах Новоселовского, Андреевки, Червонопоповки, Житловки и Белогоровки. Оккупанты обстреляли Стельмаховку, Новоегоровку, Макеевку, Площанку, Невское и Диброву, расположенные на Купянском и Лиманском направлениях. Ситуация в области остается сложной.

Донецкая область: сегодня утром увеличилась интенсивность обстрелов и активность боевых действий в районе населенных пунктов Первомайское, Водяное, Невельское. Информация о пострадавших среди гражданских уточняется. 10 декабря поздно вечером - обстрел промышленного объекта в Кураховке Кураховской громады. Без пострадавших. Также 10 декабря вечером - обстрел системой РСЗО Град старой части Авдеевки, ночью - массированный артобстрел города. По линии обороны вокруг города обстрелы продолжались почти всю ночь. На утро активизация штурмовых действий на направлениях с. Красногоровка, с. Водяное, с. Первомайское и с. Невельское. В течение суток - интенсивные артобстрелы Бахмута и Соледарской громады. В частности, происходили артобстрелы окрестностей с. Яковлевка с. Бахмутское и г. Соледар. В с. Парасковиевка поврежден частный дом, в с. Роздоловка - три частных дома. Под постоянным огнем - с. Георгиевка, Максимильяновка, г. Красногоровка, г. Марьинка.

Николаевщина: 10 декабря вечером враг наносил удары из РСЗО по открытой территории населенного пункта Куцурубской громады. Разрушений и пострадавших нет.

Херсонщина: город Херсон, Бериславский и Херсонский районы ежедневно страдают от обстрелов со стороны российской армии. В результате обстрелов оккупантами Херсона повреждены линии электропитания, снова без света часть города. Ремонтные бригады энергетиков приступили к восстановительным работам. Военные рф обстреляли медицинское учреждение в Херсоне. Вражеские снаряды попали в родильное отделение больницы. Здание повреждено. Медработники, пациентки и дети не пострадали. В целом операторы мобильной связи возобновили работу 112 базовых и 3 передвижных станций на освобожденной Херсонщине. В Херсоне восстанавливается работа котельных. Продолжаются работы по расчистке дорог на Херсонщине. Взрывотехники Нацполиции обследовали 15 гектаров территорий, изъяли 183 взрывоопасных предмета, уничтожили - 2. Пиротехники ГСЧС обследовали более 11 гектаров территорий, изъяли и обезвредили - 433 взрывоопасных предмета. На Херсонщине возобновлена работа Пенсионного Фонда Украины.