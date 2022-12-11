В Мелитопольском районе оккупанты заставляют переходить на рубли и брать паспорта РФ – Генштаб

Во временно оккупированном Мелитопольском районе Запорожской области из оборота торговых сетей постепенно изымаются украинские гривны, продолжается принудительная паспортизация.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Российское оккупационное руководство продолжает принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Украины. Указанные мероприятия продолжаются в Мелитопольском районе Запорожской области. Из оборота торговых сетей постепенно изымаются украинские гривны, население заставляют переходить на российские рубли.

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Также оккупанты пытаются финансово поощрить местное население к коллаборационизму, предоставляя денежную помощь лицам пенсионного возраста в размере 10 тысяч рублей и начисляя большую зарплату лояльным местным жителям, которые согласились работать в учреждениях так называемой оккупационной власти".

Детали: В течение суток противник нанес 5 авиационных ударов и совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Сохраняется угроза нанесения врагом ударов с использованием ракет и ударных БПЛА по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

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На Слобожанском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Стрелечья, Красное, Старица, Волчанские Хутора, Охримовка, Амбарное, Двуречанское, Фиголевка, Двуречная и Купянск Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг нанес огневое поражение неподалеку населенных пунктов Макеевка, Площанка, Невское и Червонопоповка Луганской области и Терны, Колодязи, Заречное, Диброва и Яковлевка на Харьковщине.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает осуществлять попытки прорыва обороны украинских войск. Огневому воздействию из танков и артиллерии подверглись районы двадцати шести населенных пунктов. Среди них - Верхнекаменское, Васюковка, Соледар, Бахмут, Клещеевка, Белая Гора, Авдеевка, Опытное, Красногоровка и Марьинка Донецкой области. Также оккупанты нанесли авиаудар вблизи Клещеевки.

На Новопавловском направлении враг обороняется и обстреливает украинские позиции из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи населенных пунктов Большая Новоселка, Золотая Нива, Павловка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском направлении от вражеского огня пострадали Времовка Донецкой области и Темировка, Ольговское, Гуляйполе, Дорожнянка, Орехов, Новоандреевка, Щербаки, Лобково и Плавни на Запорожье.

На Херсонском направлении оккупанты обстреляли, в частности, Гавриловку, Дудчаны, Качкаровку, Змиевку, Берислав, Ивановку, Зеленовку, Инженерное, Антоновку и Днепровское и город Херсон.

Украинская авиация в течение текущих суток нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили 7 пунктов управления, 10 районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и склад боеприпасов противника.