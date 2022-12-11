В Нидерландах предлагают заморозить вступление Сербии в ЕС из-за неприсоединения к санкциям против РФ

Нижняя палата парламента Нидерландов - Палата представителей - приняла резолюцию с призывом предоставить Европейской комиссии полномочия для наказания Сербии из-за отказа присоединиться к санкциям Европейского Союза против России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно тексту резолюции, согласованность внешней политики Сербии с внешней политикой ЕС в 2022 году упала до 45%, тогда как годом ранее составляла 64%, что является "важным критерием в процессе расширения" блока.

"Преступная война, начатая Россией против Украины, делает как никогда важным соблюдение странами-кандидатами и странами-членами ЕС положений общей внешней политики и политики безопасности ЕС", - отмечают нидерландские депутаты.

Они призвали правительство Нидерландов обратиться к Европейской комиссии с просьбой до октября 2023 года выйти с "предложениями, на основе которых в процессе вступления в ЕС со страной-кандидатом могут быть применены последствия на несогласованность с Общей внешней политикой и политикой безопасности, в частности, замораживание процесса вступления".

Дополнено 21:15. В отдельной резолюции нижняя палата парламента Нидерландов призвали правительство к тому, чтобы в случае изменения визовой политики Сербии, если ее внешняя политика не будет достаточно скорректирована, "безвизовый режим для Сербии был временно остановлен с помощью механизма экстренного торможения не позднее марта 2023 года".

Хотя в Нидерландах сам парламент не имеет прямого отношения к осуществлению внешней политики, он предоставляет правительству указания, на которые тот должен ориентироваться. Так произошло в частности в случае блокирования Амстердамом переговоров о вступлении с Албанией.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме Беларуси, Сербия является единственной страной в Европе, которая не поддержала европейские санкции против Москвы после вторжения в Украину. Президент Сербии Александар Вучич ранее назвал международное давление в поддержку санкций "охотой на ведьм".

Напомним, 26 февраля президент Сербии заявил, что его страна не будет вводить санкции против РФ, поскольку считает для себя лучшим сохранять дружбу с Москвой. Также он назвал российский и украинский народы братскими и подчеркнул, что Сербия в политике санкций будет руководствоваться исключительно своими жизненно важными интересами.

Сербский президент Александар Вучич ранее утверждал, что Сербия очень страдает из-за отказа ввести санкции против России. И несмотря на то, что в случае их введения, "жизнь была бы в десять раз лучше", Сербия будет до конца уклоняться от этого шага.

Одним из условий присоединения к санкциям против России он называл членство Сербии в ЕС.

Читайте также: Принуждение к санкциям: почему Сербии все сложнее соблюдать нейтралитет в пользу РФ.