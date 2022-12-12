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За сутки оккупанты на Донетчине убили 1 гражданского, еще 3 ранили - ОВА

Станислав ПогориловПонедельник, 12 декабря 2022, 07:37
За сутки оккупанты на Донетчине убили 1 гражданского, еще 3 ранили - ОВА
Иллюстративное фото ГСЧС

Председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил, что оккупанты за сутки в регионе убили 1 гражданского и еще 3 ранили.

Источник: Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 11 декабря россияне убили 1 мирного жителя Донецкой области - в Великой Новоселке".

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Детали: По его словам, это 3 человека в области получили ранения.

Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Темы: Донецкая областьвойна
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