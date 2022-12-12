ОВА: Россияне атаковали восемь областей за сутки

Российские оккупационные войска за сутки 11 декабря обстреляли семь украинских областей, а еще 12 декабря - Сумскую.

Источник: сводка глав ОВА

Детали: Относительно спокойно, без обстрелов ночь прошла на Волыни, Закарпатье, в Ровенской области, в Ивано-Франковской, Кировоградской, Одесской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской, Тернопольской областях, в Полтавской, Винницкой, Черниговской, Житомирской, Черкасской и Киевской областях.

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Сумщина: сегодня утром - обстрел из миномета в районе окраины г.Середина-Буда Середино-Будской ТГ Шосткинского района. Информация о потерях среди местного населения или повреждения гражданской инфраструктуры уточняется. Вчера в течение дня враг дважды обстрелял Великописаревскую громаду: россияне вели огонь из минометов по одному из приграничных сел. Обстрелы повредили частный дом. Также вчера вечером россияне открывали огонь по Середино-Будской громаде. Без пострадавших.

Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Ольговское, Малиновка, Шевченко, Новоданиловка, Орехов, Малые Щербаки, Степное, Каменское, Гуляйполе, Железнодорожное, Дорожнянка, Волшебное, Темировка, Белогорье, Новодаровка, Новоандреевка, Щербаки, Малая Токмачка, Полтавка, Плавни, Павловка. Поступило 12 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими рф. Подробная информация о последствиях уточняется.

Днепропетровщина: ночью страдала от обстрелов Никопольщина, оккупанты били "Градами", "Ураганами" и тяжелой артиллерией по Никопольской и Марганецкой громадах. Без жертв. На местах прилетов работают представители ГСЧС, детали уточняются.

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Харьковщина: за прошедшие сутки вражеские обстрелы были зафиксированы в Купянском, Харьковском, Волчанском и Изюмском районах. По предварительной информации, жертв нет. В Харьковском районе в с. Глубокое, в результате обстрелов оккупантов горели два дома. Обошлось без пострадавших. В городе Балаклея 58-летняя женщина получила ранения - наступила на взрывоопасное устройство. Госпитализирована в среднем состоянии.

Луганщина: подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах Стельмаховки, Макеевки и Серебрянского лесничества. На Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы по районам Новоселовского, Стельмаховки, Песчаного, Невского, Дибровы, Макеевки, Площанки и Червонопоповки. В оккупированном Должанске продолжают вырезать шахтное оборудование. Ситуация в области тяжелая.

Донецкая область: ночью - ракетный обстрел Константиновки. Повреждено здание бывшей школы и частные дома. Активные боевые действия вблизи Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Красногоровки. Ситуация в области остается сложной. За прошедшие сутки в Донецкой области: 1 погибший и 3 раненых.

Николаевщина: ночью - минометный обстрел по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет. За прошедшие сутки враг также наносил удары из РСЗО по акватории Очаковской громады. Без пострадавших. Вчера вечером в результате вражеского обстрела одного из населенных пунктов Куцурубской громады разрушено хозяйственное помещение, поврежден объект социальной инфраструктуры, жилые дома. Без жертв и пострадавших.

Херсонщина: оккупанты не прекращают удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилью на территории Херсонской области. По информации ГШ ВСУ, вражеские войска обстреляли, в частности, Гавриловку, Дудчаны, Качкаровку, Змиевку, Берислав, Красный маяк, Львовское, Ивановку, Зеленовку, Инженерное, Чернобаевку, Антоновку, Днепровское и город Херсон. Стабильно напряженная ситуация на территории временно оккупированной Генической городской территориальной общины. Много военных рф также находится на территории Арабатской Стрелки. На освобожденных территориях Херсонщины продолжается работа, чтобы вернуть нормальную жизнь. Область получает гуманитарную помощь, восстанавливается электроснабжение.