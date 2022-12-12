Совет ЕС согласовал увеличение фонда, из которого помогают Украине оружием, на 2 млрд евро

Совет ЕС в понедельник достиг политического согласия по увеличению Европейского фонда мира, из которого ЕС возмещает государствам-членам поставки вооружения Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Совета Евросоюза, сообщает "Европейская правда".

Совет ЕС, в частности, принял решение об увеличении общего финансового потолка на 2 млрд евро (в ценах 2018 года) в 2023 году с возможностью дальнейшего увеличения на более позднем этапе.

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Общее увеличение общего финансового потолка Европейского фонда мира до 2027 года составит до 5,5 млрд евро (в ценах 2018 года).

Соглашение будет официально оформлено в начале 2023 года, когда высокий представитель ЕС предоставит предложение о внесении поправки в решение Совета (CFSP) 2021/509.

Это решение посылает четкий политический сигнал о неизменной преданности ЕС военной поддержке Украины и других партнеров, отметила пресс-служба.

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"Сегодняшнее решение обеспечит нам финансирование для продолжения предоставления конкретной военной поддержки вооруженным силам наших партнеров. Менее чем за два года Европейский фонд мира доказал свою эффективность. Он полностью изменил то, как мы поддерживаем наших партнеров в области обороны. Это делает ЕС и его партнеров сильнее", - прокомментировал Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Благодаря Европейскому фонду мира ЕС уже поддержал Вооруженные Силы Украины шестью последовательными пакетами поддержки (на 3,1 млрд евро), а также многие другие страны, такие как Мозамбик, Грузия, Молдова, Мали, Сомали, Нигер, Босния и Герцеговина, Ливан и Мавритания, а также военные компоненты операций по поддержанию мира.

По состоянию на ноябрь объем фонда был исчерпан и зарезервирован на 85%.

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