Эксперты Института изучения войны (ISW) предполагают, что война Кремля против Украины подрывает геополитические кампании Путина.

Источник: ISW

Детали: Российские войска продолжают формировать и консолидировать свои группировки на востоке Украины с целью усиления обороны против украинских контрнаступлений вблизи границы Харьковской и Луганской областей и поддержки ограниченных наступлений в Донецкой области.

Также аналитики отмечают, что боевики "группы Вагнера" при поддержке подразделений 1-го и 2-го армейских корпусов несут ответственность за ведение наступательных операций в Донецкой области, в частности, вокруг Бахмута и западных окраин Донецка.

Институт предполагает, что война России против Украины, вероятно, будет продолжать подрывать геополитические кампании президента РФ Владимира Путина во всем мире.

Однако, похоже, Путин все еще не желает жертвовать своими геополитическими инициативами в краткосрочной перспективе и рискует столкнуться с финансовыми трудностями, в которых он не сможет сбалансировать захватнические цели в Украине со своими кампаниями по проекции силы.

По данным экспертов, Путин, например, продолжает попытки восстановить позиции России в Центральной Азии, безуспешно предлагая создать трехсторонний союз между Россией, Казахстаном и Узбекистаном.

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Продолжение расходов Путина на региональные инициативы "мягкой силы" уже огорчило некоторых военных блогеров, которые критиковали Кремль за то, что он якобы выделил почти шесть миллиардов рублей (около 95,5 млн долларов) на развитие русскоязычных школ в Таджикистане, не обеспечив при этом российские войска на поле боя.

Кроме того, блогеры добавили, что Кремль неэффективно использует свою "мягкую силу" в Таджикистане, что еще больше ставит под сомнение необходимость таких расходов.

По собранным данным, ISW предполагает, что Силы обороны продолжат контрнаступление с приходом морозов, которые "сделают землю более твердой" для передвижения военной техники.

Основные выводы института: