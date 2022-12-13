РФ за сутки обстреляла 9 областей Украины: 6 погибших – ОВА

Последствия обстрела Харьковщины 12 декабря, фото из Telegram главы ОВА Олега Синегубова в Telegram

Российские оккупанты за сутки атаковали девять областей Украины, известно о 6 погибших и более чем 30 пострадавших.

Источник: сводка ОВА о ситуации в регионах по состоянию на 9:00

Детали: Черниговщина: ночью – обстрел, из САУ, территория Семеновской общины Новгород-Северского района. Без потерь и разрушений.

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Сумщина: за прошедшие сутки 38 ударов по границе осуществили российские войска. Вражеские мины и снаряды разрывались на территории трех громад: Краснопольской, Великописаревской, Середино-Будской

В результате обстрелов в понедельник вечером по окраине города Середина-Буда Середино-Будской громады поврежден один многоквартирный жилой дом и линия электропередач. Информация о пострадавших уточняется.

Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Желтая Круча, Красное, Степное, Гуляйполе, Новоданиловка, Дорожнянка, Ольговское, Полтавка, Малая Токмачка. Поступило 23 сообщения о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими РФ. Подробная информация о последствиях уточняется.

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Днепропетровщина: россияне снова всю ночь терроризировали Никопольщину. Обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольскую, Марганецкую и Червоногригорьевскую громады. Люди не пострадали.

В Никополе и Червоногригорьевской громаде повреждены частные, административные здания, хозяйственные постройки, повреждены электросети. В Марганецкой громаде последствия удара выясняются.

Харьковщина: ночью враг нанес ракетный удар системой С-300 по городу Купянск. Ракета попала в двухэтажное админздание, в результате чего произошел пожар. Здание полностью разрушено. Пострадавших нет.

Оккупанты продолжают обстреливать приграничные населенные пункты области. За прошедшие сутки минометным и артиллерийским обстрелам подверглись Харьковский, Волчанский, Изюмский и Купянский районы. По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших.

Луганщина: подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах Новоселовского, Стельмаховки, Новоегоровки, Макеевки, Червонопоповки и Белогоровки.

Враг сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий, в частности, на Лиманском и Бахмутском направлениях. На Купянском направлении обстрелам из танков и всего спектра артиллерии от россиян подверглись районы Новоселовского, Стельмаховки, Новоегоровки и Макеевки. На Лиманском направлении враг совершил обстрелы Белогоровки из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

Донецкая область: в течение ночи – обстрелы позиций и окраин громады из тяжелого вооружения и стрелкового оружия Ситуация напряженная, но контролируемая в районе Озоряновки, Курдюмовки, Нью-Йорка, Северное, Южное, Шумов, Дружба, Магдалиновка и г.Железное.

Под постоянным огнем Авдеевка. На утро – обстрел старой части города из системы РСЗО Град. По линии обороны вокруг города - одиночные прилеты по позициям.

Вчера днем – обстрел города Горняк Ураганами. 2 погибших, 12 раненых местных

Не прекращаются обстрелы Бахмута. В понедельник поступило сообщение, что полностью выгорело помещение Бахмутского индустриального колледжа. Кроме того, сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар, который произошел в жилом доме со второго по шестой этаж, по ул. Минометным обстрелом повреждено здание, детская площадка Центр молодежи. За минувшие сутки на Донетчине: 3 погибших, 17 раненых.

Николаевская область: в понедельник враг наносил удары по акватории и населенному пункту Очаковской громады, в результате чего ранения получил один человек. Повреждены и разрушены жилые дома.

Также в понедельник в 16:30 вражескому обстрелу подвергся населенный пункт Куцурубской громады, в результате чего поврежден объект инфраструктуры. Без пострадавших.

Херсонщина: враг осуществляет массированные обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии населенных пунктов области, есть погибшие среди мирного населения, пострадала гражданская инфраструктура. По информации ГШ ВСУ, больше всего пострадали Антоновка, Чернобаевка и город Херсон.

За прошедшие сутки в Херсоне военные РФ атаковали микрорайон ХБК. Известно о 15 пострадавших, 3 погибших. Также были обстрелы микрорайона Остров. Количество пострадавших уточняется.

В результате артиллерийского удара россиян повреждены дома в микрорайоне Таврическом, машины на парковке и газопровод. По предварительным данным, один человек погиб, трое ранены.

Кроме того, оккупанты нанесли удар по жилому сектору. Поврежден дом, в результате удара повреждены линии электроснабжения. Продолжается работа, чтобы вернуть нормальную жизнь на освобожденную Херсонщину. ГСЧС изъяли и обезвредили 157 взрывоопасных предметов.

Относительно спокойно, без обстрелов ночь прошла на Волыни, Закарпатье, на Ровенщине, в Ивано-Франковской, Кировоградской, Одесской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской, Тернопольской областях, в Полтавской, Винницкой, Житомирской, Черкасской и Киевской областях.