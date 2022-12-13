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Рада приняла "европейский" закон об отборе судей КС в редакции, которую критиковали эксперты

"Европейская правда"Вторник, 13 декабря 2022, 18:17

Парламентское большинство поддержало проект закона №7662 об "усовершенствовании порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда", принятие которого является одним из требований для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.

По данным "Европейской правды", во время рассмотрения парламент поддержал одну из ключевых правок, но отклонил другую.

О принятии закона на заседании, прямая трансляция которого не ведется из соображений безопасности, сообщил, в частности, нардеп Ярослав Железняк. По его словам, принятие закона во втором чтении и в целом поддержали 245 депутатов из всех фракций, кроме "Европейской солидарности" и "Батькивщины". "Слуга народа" дала 183 голоса, "Платформа за жизнь и мир" (бывшая ОПЗЖ) - 15, "Доверие" - 12, "Восстановление Украины" - 11, "За будущее" и "Голос" - по 10.

При рассмотрении документа критическое значение имели две правки, определяющие действенность механизма Консультативной группы экспертов (КГЭ), которая должна проверять на добропорядочность кандидатов на должности судей КС.

Одну из них парламент внес в финальный текст закона: выводы о добропорядочности должны будут обязательно учитываться, поэтому кандидаты, не получившие положительного заключения, не смогут претендовать на должность судьи.

Впрочем, все правки, которые корректировали другую норму проекта и делали механизм КГЭ эффективным, были отклонены парламентским комитетом и Верховной радой. В принятом законе предусмотрено, что распределение голосов политических назначенцев и экспертов от международного сообщества будет 3:3. Как следствие, у политических назначенцев в КГЭ будет возможность блокировать нелояльных власти кандидатов - так же, как это происходило с конкурсом в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Ранее эксперты в сфере судебной реформы предупреждали, что это может сделать КС подконтрольным власти, и просили парламент не принимать закон в таком виде.

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Пока неизвестно, удовлетворит ли этот закон Евросоюз, поскольку для этого необходимо заключение Венецианской комиссии. Он будет окончательно принят на заседании ВК в конце текущей недели.

Во вторник Рада также приняла закон о нацменьшинствах, необходимый для движения в ЕС.

Темы: КСВерховная РадаЕвропа
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