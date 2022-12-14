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В Европарламенте вручили премию Сахарова смелому народу Украины

"Европейская правда"Среда, 14 декабря 2022, 13:57
В Европарламенте вручили премию Сахарова смелому народу Украины

В Европейском парламенте в среду состоялась торжественная церемония вручения парламентской премии Сахарова, которую в этом году получил "смелый народ Украины в лице президента Зеленского, избранных лидеров и гражданского общества".

Об этом сообщила пресс-служба парламента, пишет "Европейская правда".

На церемонии в Страсбурге Владимир Зеленский выступил по видеосвязи, а в зале парламента присутствовали Александра Матвийчук, юристка-правозащитница и председатель "Центра гражданских свобод", который стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира 2022 года, основательница добровольческого корпуса скорой помощи "Ангелы Тайры" Юлия Паевская, городской голова Мелитополя Иван Федоров, представители ГСЧС Александр Чекрыгин и Станислав Куликовский и представитель гражданского движения сопротивления "Желтая лента" Ярослав Божко.

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Вручая награду, президент Европарламент Роберта Метсола говорила о мужестве и жертвенности украинского народа.

"Послание из Европы было четким: мы стоим с Украиной. Мы не будем отводить взгляд. Украинский народ ведет не только войну за независимость, но и войну за ценности. Ценности, которые лежат в основе нашей жизни в Европейском Союзе и которые мы в течение длительного времени имели роскошь воспринимать как должное каждый день", - сказала она.

Попросив минутой молчания почтить всех погибших в войне, президент Зеленский сказал, что надо действовать сейчас, не дожидаясь окончания войны, чтобы привлечь к ответственности всех, кто ее развязал. Он призвал поддержать создание международного трибунала для привлечения к ответственности за преступления, совершенные Россией.

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Кроме смелого народа Украины, нынешними претендентами на премию Сахарова были Джулиан Ассанж, один из активистов организации WikiLeaks, и Колумбийская комиссия правды.

Премия Сахарова - главная награда Евросоюза в области прав человека. В прошлом году ее получил российский оппозиционер Алексей Навальный, в 2020 году - представители белорусской оппозиции, в 2018 году - украинский режиссер Олег Сенцов.

Темы: Европа
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