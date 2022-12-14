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Совет Европы утвердил план действий для Украины с рекордным бюджетом 50 млн евро

"Европейская правда"Среда, 14 декабря 2022, 18:06

Комитет министров Совета Европы принял План действий для Украины на 2023-2026 годы с рекордным объемом финансирования в 50 миллионов евро.

Об этом сообщили в среду в пресс-службе СЕ, пишет "Европейская правда".

"План действий "Устойчивость, восстановление и реконструкция" (2023-2026) был разработан в тесной консультации с украинскими властями. Он является частью вклада нашей организации в процесс восстановления и возобновления страны, столкнувшейся с жестокой агрессией Российской Федерации и огромными разрушениями", - сказала генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич.

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Новый План действий направлен на повышение устойчивости государственных институтов путем укрепления демократического управления и верховенства права, а также защиты прав человека, добавила Пейчинович-Бурич.

План действий также направлен на поддержку программы реформ Украины после решения ЕС о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

Общий бюджет четырехлетней программы сотрудничества оценивается в 50 млн евро. Это самый большой бюджет Плана действий Совета Европы для одной страны.

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Отмечается, что Совет Европы будет работать с украинскими властями над решением неотложных потребностей и приоритетов, в том числе путем поддержки реализации шагов, изложенных в заключении Европейской комиссии по заявке Украины на членство, в частности, в области конституционного правосудия, борьбы с коррупцией и отмыванием денег; развития независимого, эффективного и пользующегося доверием правосудия; продвижения свободы слова и свободы СМИ, усиления защиты прав национальных меньшинств.

Кроме того, действия в рамках Плана в СЕ поддержат процесс документирования грубых нарушений прав человека и будут способствовать лучшей защите прав внутренне перемещенных лиц, репатриантов и людей, чье жилье было разрушено или повреждено в результате войны.

Защита прав детей во время войны и в послевоенный период, помощь в обеспечении достойной социальной защиты населения, пострадавшего от войны, является одной из целей Плана действий. 

Другие важные направления включают продвижение гендерного равенства и борьбу с насилием в отношении женщин и девочек, включая перемещенных лиц и репатриантов, после ратификации Украиной Стамбульской конвенции в начале этого года.

Темы: ЕвропаЕСУкраина
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