Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Совет Европы утвердил план действий для Украины с рекордным бюджетом 50 млн евро

"Европейская правда"Среда, 14 декабря 2022, 19:06

Комитет министров Совета Европы принял План действий для Украины на 2023-2026 годы с рекордным объемом финансирования в 50 миллионов евро.

Об этом сообщили в среду в пресс-службе СЕ, пишет "Европейская правда".

"План действий "Устойчивость, восстановление и реконструкция" (2023-2026) был разработан в тесной консультации с украинскими властями. Он является частью вклада нашей организации в процесс восстановления и возобновления страны, столкнувшейся с жестокой агрессией Российской Федерации и огромными разрушениями", - сказала генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич.

Новый План действий направлен на повышение устойчивости государственных институтов путем укрепления демократического управления и верховенства права, а также защиты прав человека, добавила Пейчинович-Бурич.

План действий также направлен на поддержку программы реформ Украины после решения ЕС о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

Общий бюджет четырехлетней программы сотрудничества оценивается в 50 млн евро. Это самый большой бюджет Плана действий Совета Европы для одной страны.

Отмечается, что Совет Европы будет работать с украинскими властями над решением неотложных потребностей и приоритетов, в том числе путем поддержки реализации шагов, изложенных в заключении Европейской комиссии по заявке Украины на членство, в частности, в области конституционного правосудия, борьбы с коррупцией и отмыванием денег; развития независимого, эффективного и пользующегося доверием правосудия; продвижения свободы слова и свободы СМИ, усиления защиты прав национальных меньшинств.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, действия в рамках Плана в СЕ поддержат процесс документирования грубых нарушений прав человека и будут способствовать лучшей защите прав внутренне перемещенных лиц, репатриантов и людей, чье жилье было разрушено или повреждено в результате войны.

Защита прав детей во время войны и в послевоенный период, помощь в обеспечении достойной социальной защиты населения, пострадавшего от войны, является одной из целей Плана действий. 

Другие важные направления включают продвижение гендерного равенства и борьбу с насилием в отношении женщин и девочек, включая перемещенных лиц и репатриантов, после ратификации Украиной Стамбульской конвенции в начале этого года.

Темы: ЕвропаЕСУкраина
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Резников считает, что россияне планируют новое широкое наступление в феврале

Евросовет согласовал выделение Украине 18 млрд евро макрофина несмотря на блокаду Польши - СМИ

В Главном управлении полиции Польши взорвался "подарок из Украины"

С начала войны Залужный уволил десять генералов, еще один - застрелился

Косово официально подало заявку на вступление в ЕС

Зеленский: Чем быстрее Путин признает ошибку и отступит, тем дольше проживет он сам и его окружение

Все новости...
Европа
В Европарламенте вручили премию Сахарова смелому народу Украины
Франция передаст Украине оборудование для ремонта енергосистемы на 415 миллионов евро
Рада приняла "европейский" закон об отборе судей КС в редакции, которую критиковали эксперты
Последние новости
19:53
Бундестаг проголосовал за предельные цены на газ и электроэнергию
19:49
Житель Николаевщины принес домой вражеские мины: 1 погибший, 1 раненый
19:46
Украина отказалась от участия в фотоконкурсе "Вики любит достопримечательности" из-за России
19:41
Банковая подтвердила разблокирование 18 млрд евро макрофина для Украины
19:37
видеоВ киевском зоопарке показали, как животные переживают зиму
19:28
Медсестры в Британии вышли на самую большую забастовку в истории службы здравоохранения
19:24
СМИ рассказали, как Польша разблокировала пакет решений, включавший 18 млрд евро для Украины
19:10
Резников считает, что россияне планируют новое широкое наступление в феврале
19:08
Россия, несмотря на санкции, закупила у западных фирм комплектующие для дронов "Орлан" – СМИ
19:07
опросСколько украинцев смотрят в 2023 году с оптимизмом
Все новости...