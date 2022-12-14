Запад допускает поставки Украине новых истребителей для получения "решающего преимущества" над РФ - СМИ

Союзники Украины на Западе обсуждают способы обеспечить ей "решающее преимущество" над российскими оккупационными силами и положить конец полномасштабной войне.

Об этом сообщили собеседники Evening Standard, имеющие отношение к обсуждениям, пишет "Европейская правда".

В материале говорится, что страны Запада, которые уже более девяти месяцев наблюдают за ходом войны, пытаются выяснить, "что нужно сделать, чтобы дать Украине решающее преимущество, которое бы не вылилось в наступление на Россию".

Один из источников издания предположил, что обсуждения могут в конечном итоге привести к поставке Украине современных истребителей.

Он уточнил, что в качестве помощи Украине рассматривается "что угодно", но с условием не совершать атаки по территории РФ, кроме той, которая непосредственно вовлечена в боевые действия в Украине".

Также речь может идти о поставках вооружения, которое бы позволило Украине осуществлять удары "на опережение" РФ, а не просто реагировать на российские атаки, например, на ключевые объекты инфраструктуры.

"Это сложный вопрос, но это вопрос, который начинают рассматривать, потому что альтернатива, которая заключается в том, чтобы оставить все как есть, также не является привлекательной. Это работа, которая ведется в США и с ключевыми союзниками по НАТО. Она еще не достигла завершения, но это то, что мы рассматриваем очень внимательно", - отметил собеседник Evening Standard.

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Он уточнил, что обсуждение поставки Украине современных истребителей рассматривается, но пока не обсуждается: "Многое зависит от характера российских атак и от того, где украинцы больше всего хотят приложить свои усилия".

В то же время собеседники Evening Standard подчеркнули, что поддержка Украины все же будет ограничена, чтобы не спровоцировать более широкий конфликт с Россией.

Напомним, накануне стало известно, что администрация президента США Джо Байдена завершает подготовку планов по отправке в Украину системы противоракетной обороны Patriot, о чем может быть объявлено уже на этой неделе.

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