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Канада отменила санкционную уступку для "Северного потока", на которую пошла ради Германии

"Европейская правда"Четверг, 15 декабря 2022, 09:56
Фото иллюстративное с сайта nord-stream.com

Канада отменила свою санкционную уступку в отношении "Северного потока", на которую согласилась летом ради поддержки Германии, когда Россия остановила газопровод из-за якобы неисправности турбины.

Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, пишет "Европейская правда".

Она напомнила, что Канада 9 июля, после консультаций с партнерами, временно приостановила санкции против "Северного потока", чтобы турбины Siemens с газопровода можно было отремонтировать и вернуть в Германию.

"Предоставив это исключение, правительство таким образом забрало у Путина формальный повод приостановить экспорт газа в Европу. Когда это произошло, Путин раскрыл свои реальные намерения, отказываясь увеличить поставки по ПП1 до нормального уровня. Россия фактически отказалась принять отремонтированную турбину, она до сих пор остается в Германии", – отметила Мелани Жоли. 

Она напомнила, что впоследствии в сентябре на участке "Северного потока" произошел взрыв, по первым выводам следствия в Швеции – в результате диверсии, и теперь неизвестно, когда газопровод вновь станет пригодным к использованию. 

"Учитывая то, что Путин вынужден был продемонстрировать, что и не собирался восстанавливать работу СП1 до обычных объемов, и что сам газопровод стал непригодным к использованию, правительство Канад решило отозвать приостановление санкций, которое предоставлялось для того, чтобы турбины, которые ремонтировали на заводе Siemens в Монреале, вернули в Германию", – заявила Мелани Жоли, добавив, что решение обсудили с Украиной, Германией и другими союзниками. 

Напомним, лидеры Канады и Германии защищали решение пойти на санкционное исключение для турбин, аргументируя, что это не дало Путину расколоть Запад.

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В Кремле отрицали, что Россия сама своими действиями затрудняет возвращение турбины, которую Канада вернула после обслуживания под давлением Германии несмотря на санкции. "Газпром" заявил, что получил документацию по турбине, но у него "остаются вопросы" к документам, а после того объявил о поломке еще одной турбины "Северного потока".

В ночь на 26 сентября на обеих ветках "Северного потока" произошли утечки газа. Шведское расследование пока считает, что инцидент был диверсией, поскольку на месте были обнаружены следы взрывчатых веществ.

Посол Германии в Украине говорит, что Берлин уже ни при каких обстоятельствах не вернется к использованию "Северного потока".

Темы: КанадаСеверный поток-2ГерманияРосcия
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