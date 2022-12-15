Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Канада отменила санкционную уступку для "Северного потока", на которую пошла ради Германии

"Европейская правда"Четверг, 15 декабря 2022, 08:56
Канада отменила санкционную уступку для Северного потока, на которую пошла ради Германии
Фото иллюстративное с сайта nord-stream.com

Канада отменила свою санкционную уступку в отношении "Северного потока", на которую согласилась летом ради поддержки Германии, когда Россия остановила газопровод из-за якобы неисправности турбины.

Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, пишет "Европейская правда".

Она напомнила, что Канада 9 июля, после консультаций с партнерами, временно приостановила санкции против "Северного потока", чтобы турбины Siemens с газопровода можно было отремонтировать и вернуть в Германию.

Реклама:

"Предоставив это исключение, правительство таким образом забрало у Путина формальный повод приостановить экспорт газа в Европу. Когда это произошло, Путин раскрыл свои реальные намерения, отказываясь увеличить поставки по ПП1 до нормального уровня. Россия фактически отказалась принять отремонтированную турбину, она до сих пор остается в Германии", – отметила Мелани Жоли. 

Она напомнила, что впоследствии в сентябре на участке "Северного потока" произошел взрыв, по первым выводам следствия в Швеции – в результате диверсии, и теперь неизвестно, когда газопровод вновь станет пригодным к использованию. 

"Учитывая то, что Путин вынужден был продемонстрировать, что и не собирался восстанавливать работу СП1 до обычных объемов, и что сам газопровод стал непригодным к использованию, правительство Канад решило отозвать приостановление санкций, которое предоставлялось для того, чтобы турбины, которые ремонтировали на заводе Siemens в Монреале, вернули в Германию", – заявила Мелани Жоли, добавив, что решение обсудили с Украиной, Германией и другими союзниками. 

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, лидеры Канады и Германии защищали решение пойти на санкционное исключение для турбин, аргументируя, что это не дало Путину расколоть Запад.

В Кремле отрицали, что Россия сама своими действиями затрудняет возвращение турбины, которую Канада вернула после обслуживания под давлением Германии несмотря на санкции. "Газпром" заявил, что получил документацию по турбине, но у него "остаются вопросы" к документам, а после того объявил о поломке еще одной турбины "Северного потока".

В ночь на 26 сентября на обеих ветках "Северного потока" произошли утечки газа. Шведское расследование пока считает, что инцидент был диверсией, поскольку на месте были обнаружены следы взрывчатых веществ.

Посол Германии в Украине говорит, что Берлин уже ни при каких обстоятельствах не вернется к использованию "Северного потока".

Темы: КанадаСеверный поток-2ГерманияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Канада
ДТП с украинцами в Италии: МИД говорит о четырех госпитализированных в тяжелом состоянии
Украина и Канада начали переговоры о гарантиях безопасности
Россияне поставили ультиматум Канаде из-за арестованного "Руслана"
Последние новости
23:55
обновляетсяСМИ: В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
ОбновленоРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
Все новости...
Реклама: