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Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа

"Европейская правда"Четверг, 15 декабря 2022, 13:07
Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа
мемориал Голодомора. фото Офиса президента

Европейский парламент признал Голодомор, устроенный советским режимом в Украине в 1932-1933 годах, геноцидом.

Соответствующая резолюция была принята в четверг, пишет "Европейская правда".

"Депутаты Европарламента решительно осуждают эти действия, приведшие к смерти миллионов украинцев, и призывают все страны и организации, которые еще не сделали этого, последовать их примеру и признать его геноцидом", - говорится в заявлении.

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В резолюции отмечается, что отбеливание и прославление тоталитарного советского режима и возрождение культа советского диктатора Иосифа Сталина привели к тому, что Россия сегодня является государством-спонсором терроризма.

Депутаты Европарламента также осуждают ужасные российские преступления, которые снова совершаются против украинского народа, такие как целенаправленное разрушение гражданской энергетической инфраструктуры Украины зимой.

Резолюция обвиняет нынешний российский режим в нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины, стремлении ликвидировать Украину как национальное государство и уничтожить идентичность и культуру ее народа. Она также осуждает тот факт, что продолжающаяся война создала глобальный продовольственный кризис, когда Россия уничтожает и грабит украинские зернохранилища и продолжает препятствовать обеспечению экспорта украинского зерна в наиболее бедные страны мира.

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Кроме того, депутаты Европарламента хотят, чтобы ЕС и третьи страны повысили осведомленность о событиях Голодомора и других преступлениях, совершенных советским тоталитарным режимом.

Осуждая нынешний российский режим за манипулирование исторической памятью с целью собственного выживания, парламент призывает Российскую Федерацию, как главную правопреемницу Советского Союза, извиниться за эти преступления.

Резолюция была принята 507 голосами "за", 12 - "против", 17 - "воздержались".

Напомним, 14 декабря Сенат Чехии признал Голодомор геноцидом украинцев.

24 ноября Верхняя палата парламента Ирландии, а также парламент Молдовы признали Голодомор геноцидом украинского народа, а парламент Румынии признал Голодомор преступлением против человечества и украинского народа.

30 ноября немецкий Бундестаг также проголосовал за резолюцию, которая признает Голодомор геноцидом украинского народа. В прошлые годы МИД Германии выступал против признания Голодомора геноцидом.

Темы: голодоморгеноцидЕвропарламент
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