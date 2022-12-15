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Босния и Герцеговина официально получила статус кандидата на вступление в ЕС

"Европейская правда"Четверг, 15 декабря 2022, 18:58

На саммите в четверг лидеры государств-членов Евросоюза подтвердили рекомендацию Еврокомиссии и предоставили Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в Европейский Союз.

Об этом говорится в решении саммита, которое обнародовал представитель главы Евросовета Шарля Мишеля Баренд Лейтс, сообщает "Европейская правда".

Босния и Герцеговина подала заявку на членство в ЕС еще в феврале 2016 года. С 2003 года Босния и Герцеговина имеет статус "потенциального кандидата" на вступление в Европейский Союз.

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В декабре 2022 года Совет ЕС рекомендовал предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата в ЕС с условиями. Страна должна осуществить шаги, указанные в рекомендации Европейской комиссии от октября 2022 года по укреплению верховенства права, борьбе с коррупцией и организованной преступностью, управлению миграцией и основным правам.

Босния и Герцеговина разделена на два энтитета - Республику Сербскую, где доминируют сербы, и мусульманско-хорватскую Федерацию Боснии и Герцеговины. Они часто конфликтуют по разным вопросам - от численности вооруженных сил до бюджета и земельной реформы.

Другими кандидатами на вступление в ЕС сегодня являются: Албания, Молдова, Северная Македония, Черногория, Сербия, Турция и Украина.

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Процесс расширения ЕС был почти заморожен в течение многих лет. Последней страной, которая получила членство в Евросоюзе, была Хорватия. Она присоединилась в 2013 году.

Однако вторжение России в Украину дало ЕС больше причин пересмотреть отношения со странами Восточной Европы.

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Темы: БоснияЕС
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