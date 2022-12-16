ВСУ уже уничтожили 97 270 оккупантов, за сутки убито 680 захватчиков - Генштаб
Пятница, 16 декабря 2022, 09:51
Вооруженные силы за сутки уничтожили 680 оккупантов, общее количество убитых захватчиков достигло 97 270 человек.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери оккупантов с 24.02 по 16.12 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 97 270 (+680) человек ликвидировано,
- танков - 2 980 (+5) ед,
- боевых бронированных машин / APV - 5 952 (+6) ед,
- артиллерийских систем - 1 946 (+3) ед,
- РСЗО - 410 (+4) ед,
- средств ПВО - 211 (+0) ед,
- самолетов - 281 (+0) ед,
- вертолетов - 264 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1648 (+4),
- крылатых ракет - 592 (+0),
- кораблей/катеров - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4563 (+0) ед,
- специальной техники - 172 (+0).