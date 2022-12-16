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ВСУ уже уничтожили 97 270 оккупантов, за сутки убито 680 захватчиков - Генштаб

Станислав ПогориловПятница, 16 декабря 2022, 10:51
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы за сутки уничтожили 680 оккупантов, общее количество убитых захватчиков достигло 97 270 человек.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери оккупантов с 24.02 по 16.12 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 97 270 (+680) человек ликвидировано,
  • танков - 2 980 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин / APV - 5 952 (+6) ед,
  • артиллерийских систем - 1 946 (+3) ед,
  • РСЗО - 410 (+4) ед,
  • средств ПВО - 211 (+0) ед,
  • самолетов - 281 (+0) ед,
  • вертолетов - 264 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1648 (+4),
  • крылатых ракет - 592 (+0),
  • кораблей/катеров - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4563 (+0) ед,
  • специальной техники - 172 (+0).

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Темы: войнаУкраинаРосcия
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