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Украинские силы сбили 60 из 76 ракет, которые выпустила Россия

Станислав ПогориловПятница, 16 декабря 2022, 14:22
ЗАЛУЖНЫЙ, ФОТО: FACEBOOK-СТРАНИЦА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный сообщил, что россияне за 16 декабря выпустили по Украине 76 ракет, из которых 72 - крылатые, 60 ракет захватчиков было сбито.

Источник: Залужный в Telegram, Воздушные силы в Telegram

Прямая речь Залужного: "По предварительным данным, сегодня утром из районов Каспийского и Черного морей противник выпустил по объектам критической инфраструктуры Украины 76 ракет, из них 72 крылатых (Х-101, "Калибр", Х-22) и 4 управляемых авиационных ракеты (Х-59/Х-31П)".

Детали: По словам главнокомандующего ВСУ, силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск было уничтожено 60 вражеских ракет.

"Ракетный террор и дерзкие попытки противника пробить противовоздушную оборону Киева не заставят нас сложить оружие", - подчеркнул Залужный.

В Воздушных силах рассказали, что особенностью нынешней атаки стал пуск крылатых ракет Х-101/Х-555 не только с Каспия, но и из Саратовской области, в районе Энгельса, где и базируются стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС.

Кроме этого, пуски крылатых ракет морского базирования оккупанты осуществили с фрегата "Адмирал Макаров" из акватории Черного моря.

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Несколько пусков крылатых ракет Х-22 осуществлено из дальних бомбардировщиков Ту-22М3 над акваторией Азовского моря и четыре пуска управляемых авиационных ракет Х-59 и Х-31П из самолетов тактической авиации оккупантов, вероятно Су-35.

Во время массированного обстрела в небе Беларуси наблюдался полет самолета дальнего радиолокационного обнаружения Ил-76 А-50У и патрулирование истребителя МиГ-31К - носителя ракет "Кинжал".

Также во время атаки противник нанес удар по прифронтовым городам зенитными ракетами из ЗРК С-300 - около 27 пусков.

Темы: ЗалужныйвойнаРосcияУкраина
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